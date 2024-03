Koopmeiners colpisce: piovono fischi per Juventus

Juve sotto al termine del primo tempo del match di campionato contro l’Atalanta: fischi dell’Allianz Stadium per la squadra di Allegri

La Juventus non riesce a cambiare marcia e chiude sotto anche contro l’Atalanta il primo tempo del posticipo della 28° giornata di campionato.

Senza lo squalificato Vlahovic i bianconeri faticano a impensierire Carnesecchi, con Milik e Chiesa che non pungono negli ultimi sedici metri della difesa orobica. La squadra di Gasperini invece è frizzante e quando si presenta dalle parti di Szczesny crea sempre pericoli. ‘Dea’ in vantaggio al 35′ grazie a un perfetto schema su punizione: Pasalic finta per Koopmeiners che con un potente e preciso sinistro fredda il portiere polacco della Juventus. È proprio l’olandese a prendersi la scena, tra i migliori in campo finora e sicuramente uno dei più attesi viste le voci di mercato sul suo conto e sull’interesse certificato della ‘Vecchia Signora’.

Juve-Atalanta, l’Allianz Stadium non gradisce: fischi all’intervallo

Intanto la Juventus non riesce a sbloccarsi e il pubblico dell’Allianz Stadium al termine del tempo tempo fischia sonoramente Danilo e compagni.

Durante tutto l’arco dei 45 minuti la Curva Sud ha sempre sostenuto la squadra, inneggiando anche a mister Allegri con cori e applausi oltre a uno striscione per il tecnico toscano omaggiandolo per il record dei 1000 punti in campionato. Il resto dello stadio non ha invece gradito la prestazione finora della Juventus e a più riprese ha rumoreggiato per la manovra anche troppo lenta e macchinosa dei bianconeri. Vedremo se nella ripresa la Juve riuscirà a cambiare volto e a ribaltare la partita per uscire dalla crisi.