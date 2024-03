Gasperini svela un retroscena: “Avevamo più alternative”

È un pareggio soddisfacente quello che l’Atalanta di Gasperini ha raccolto sul campo della Juventus con la doppietta di Koopmeiners

Un buon punto per l’Atalanta che ferma la Juventus e porta a casa un pareggio che fa morale in un momento delicato della stagione tra campionato ed Europa League.

C’è soddisfazione nelle parole di Gian Piero Gasperini che – a margine del pareggio ottenuto sul campo della Juventus – è intervenuto ai microfoni di Dazn dichiarando: “Venire a giocare a Torino è sempre molto difficile perché la Juventus è una squadra forte e oggi aveva mille motivazioni per vincere la partita, per provare anche a chiudere il discorso Champions”. Secondo Gasp, i suoi giocatori sono “stati bravi” per aver “giocato una partita di qualità” che l’Atalanta aveva avuto il merito di sbloccare.

“Siamo venuti fuori dopo l’accelerata della Juventus e sono contento perché non è facile avere questa mentalità quando giochi tante partite ravvicinate. Lo schema sul primo gol? Lo avevamo provato stamattina, i ragazzi avevano 2-3 soluzioni e sono stati bravi a scegliere” ha proseguito il tecnico dell’Atalanta.

Juventus-Atalanta, le parole di Gasperini a fine partita

Sulla lotta per il vertice, Gasperini non ha dubbi: “L’Inter quest’anno è superiore, ma Juventus e Milan restano squadre forti, la classifica è veritiera. Anche il Bologna è una squadra forte, con Milan e Bologna siamo stati un po’ sfortunati, questa sera invece il risultato ci sta”.

Impossibile non soffermarsi sul momento di Koopmeiners: “Il merito è sempre del giocatore, noi cerchiamo di metterlo in condizione di fare bene, ma i mezzi sono suoi. Sono felice noi e per lui, sta crescendo ogni anno, è un giocatore molto duttile, quando è arrivato dall’Olanda faceva anche il difensore centrale. Ha delle grandi potenzialità da realizzatore e sta evolvendo di partita in partita”.

Tornando ad analizzare la partita, il tecnico della Dea ha un piccolo rammarico: “C’è stato un momento in cui potevamo fare il secondo gol, non è la prima volta che subiamo due gol in pochi minuti e questo dispiace, stasera abbiamo recuperato ma col Bologna l’abbiamo buttata”. Su El-Bilal Touré: “Non è facile, davanti ho tanti giocatori che stanno facendo bene, sta giocando degli spezzoni ma questo non è il momento di aspettare giocatori, ha bisogno di trovare continuità ma in questo momento non è facile concedergli più minuti”.

Infine, sull’imminente impegno in Europa League: “Lo Sporting è una squadra forte, segna tanti gol, noi avevamo l’occasione di vincere in casa loro e abbiamo preso tre pali, ma quando giochi ogni tre giorni non puoi mai sapere come ci arrivi. A Lisbona li abbiamo trovati affaticati, stavamo sicuramente meglio, vedremo giovedì, giochiamo in casa e punteremo a passare il turno ma servirà una partita importante e determinata”.