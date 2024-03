Fiorentina, Italiano non fa drammi: “Più di questo non possiamo fare”

Malumore in casa Fiorentina per il pareggio maturato con la Roma a tempo quasi scaduto

Un altro rigore sbagliato e ancora punti persi nel finale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, beffata dalla Roma in pieno recupero.

C’è amarezza nelle parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio maturati al ‘Franchi’ tra i viola e la Roma. Un pareggio “che arriva ancora una volta a tempo scaduto, non possiamo buttare via punti dopo una prestazione bella, di ordine e sacrificio”. Il trainer viola sottolinea il suo dispiacere “perché veniamo castigati all’ultimo istante, siamo anche un po’ sfortunati, ma la prestazione è stata eccellente contro una squadra forte e in salute, ora non possiamo recriminare” ha commentato Italiano al termine della partita con i giallorossi, terminata col pareggio raccolto da Llorente nei secondi finali sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Impossibile non soffermarsi sul quarto rigore sbagliato dalla Fiorentina in questa stagione dopo quelli non trasformati da Nico Gonzalez e Bonaventura: “Ci siamo fermati più di una volta a provare con i rigoristi, più di lavorarci non possiamo fare. Sta sbagliando gente che è preposta a batterli, in allenamento fanno gol, ma in questo momento stiamo pagando in modo eccessivo gli errori dal dischetto. In partita ci vuole freddezza, in questo momento non sfruttiamo queste situazioni e sono punti persi”.

Fiorentina-Roma, le parole di Italiano a fine partita

“Dobbiamo smaltire velocemente l’amarezza perché giovedì abbiamo una partita importantissima in Conference League” ricorda Italiano che prova a guardare avanti: “Se questo è lo spirito siamo sulla strada giusta per il finale di stagione”.

Tornando all’analisi della partita di questa sera: “Col passare dei minuti siamo venuti fuori, loro sono passati alla difesa a 4 e non riuscivamo a essere costanti nel pressing. Abbiamo aggiustato le misure e creato tanti presupposti per far male agli avversari, potevamo tenere qualche pallone nel finale per far passare qualche minuto. In questo momento paghiamo anche questi dettagli” ha concluso il tecnico della Fiorentina.