PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-ROMA 2-2: Svilar-Llorente eroi, Biraghi che rimpianto

Pagelle e tabellino Fiorentina-Roma, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

FIORENTINA Terracciano 6 Kayode 6,5 Milenkovic 6 Ranieri 7 FLOP Biraghi 5,5: gran partita, ma quel rigore rischia di tramortire e disinnescare quasi completamente le speranze Champions della Fiorentina. Mandragora 6,5. Dal 91′ Barak Maxime Lopez 6. Dal 91′ Arthur FLOP Nico Gonzalez 5,5: non stava bene, c’è poco da analizzare. Dal 46′ Ikoné 6 Bonaventura 6,5 TOP Sottil 7: non ha segnato, è vero, ma ha seminato scompiglio per tutti 78 i minuti in cui è rimasto in campo. A partire dal giallo a cui ha costretto Mancini e che ha stravolto la partita, portando De Rossi al cambio immediato, modificando anche tante dinamiche durante il match. Una continua spina nel fianco, indemoniato. Dal 78′ Duncan sv Belotti 6,5. Dal 91′ Nzola Allenatore: Italiano 6,5

ROMA

Svilar 7

Mancini 5. Dal 32′ Huijsen 5,5

TOP Llorente 7: partita non clamorosa, ma il gol all’ultimissimo secondo vale mezzo campionato. Stop.

Ndicka 6

Angeliño 5,5. Dal 79′ Spinazzola sv

Cristante 5

FLOP Paredes 5: di flop ce ne sarebbero parecchi, scegliamo lui. Stasera non c’è traccia del regista modello che ha fatto stropicciare gli occhi nelle ultime settimane. Va a rilento, magari anche un po’ stanco e poco lucido. Ma sbaglia tanti movimenti, tanti appoggi, causa il rigore che poteva chiudere il match (anche se non c’era). Ma come lui male anche Cristante, Mancini. Ma pure Aouar che fa e disfa. Dal 79′ Pellegrini 6,5

Aouar 6

El Shaarawy 5,5. Dal 72′ Zalewski 6

Dybala 6. Dal 72′ Baldanzi 6

Lukaku 5,5

Allenatore: De Rossi 5,5

Arbitro: Massa 5

Fiorentina-Roma, il tabellino

Marcatori: 19′ Ranieri (F), 58′ Aouar (R), 69′ Mandragora (F)

Ammoniti: Mancini (R), Paredes (R), Huijsen (R), Bonaventura (F), Milenkovic (F)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez, Nico Gonzalez (46′ Ikoné), Bonaventura, Sottil; Belotti.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Dodo, Faraoni, Martinez Quarta, Parisi, Arthur, Ikoné, Castrovilli, Infantino, Duncan, Comuzzo, Barak, Nzola.

Allenatore: Italiano.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (32′ Huijsen), Llorente, Ndicka; Angeliño, Cristante, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Celik, Spinazzola, Pellegrini, Baldanzi, Bove, Zalewski, Azmoun.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Massa. Assistenti: Meli-Alassio. IV Ufficiale: Rutella. Var: Maresca. AVar: Sozza