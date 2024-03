Subito via dalla Juventus: Giuntoli incassa 27 milioni

La Juventus pianifica il mercato in vista della prossima estate, in attesa di chiudere il discorso Champions: prezioso tesoretto in arrivo per Giuntoli

La Juventus prepara la sfida casalinga contro l’Atalanta, snodo che potrebbe essere decisivo in casa bianconero per chiudere i conti Champions e staccare definitivamente la ‘Dea’ in classifica.

Massimiliano Allegri è alle prese però con l’emergenza a centrocampo: ancora out Rabiot, mentre in settimane è andato ko Alcaraz con l’argentino che rientra solo dopo la sosta. In dubbio anche McKennie, che comunque potrebbe sedersi almeno in panchina. Il tecnico livornese pensa perciò a Cambiaso mezzala, con Weah che in quel caso troverebbe un posto da titolare sulla corsia destra. Stagione finora deludente per l’americano, primo colpo estivo della Juve sul mercato. A parte qualche lampo iniziale, l’ex Lille ha deluso le aspettative e rischia il taglio già dopo una sola stagione se alla Continassa dovesse arrivare un’offerta importante non inferiore ai 12 milioni di euro, l’assegno staccato dalla ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate per portarlo sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, tesoretto per Giuntoli grazie a Weah e Kostic

Weah in questo finale di stagione deve perciò guadagnarsi la conferma, al netto della volontà del giocatore di restare in bianconero e riscattare un’annata finora che a livello personale ha dato poche soddisfazioni.

Un altro esterno che potrebbe salutare Torino è Kostic, lontano parente dall’esterno frizzante ammirato la scorsa stagione a Torino. Il serbo non sgasa e non crossa come l’anno scorso e nell’ultima gara di Napoli ha perso i galloni da titolare in favore di Iling-Junior. Anche domani l’ex Eintracht potrebbe finire in panchina e in estate starebbe valutando un addio alla Juventus. Le faraoniche sirene dall’Arabia Saudita stuzzicano Kostic, già sondato dai sauditi nelle scorse sessioni di mercato. La dirigenza bianconera è entrata nell’ordine di idee di poter fare a meno del mancino serbo per il futuro e valuta il suo cartellino intorno ai 15 milioni. In caso di doppio addio sugli esterni, Giuntoli incasserebbe circa 27 milioni di euro che sarebbero un bel tesoretto successivamente per finanziare le operazioni in entrata.