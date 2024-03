Infortunio Juve: tegola Allegri, lo perde per un mese

Problemi per Massimiliano Allegri, infortunio piuttosto serio per un giocatore della Juventus: si profila un lungo stop

Il periodo negativo della Juventus non si arresta. In vista della gara con l’Atalanta, cruciale per i bianconeri, arrivano altre brutte notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico perde per infortunio un altro calciatore, l’emergenza a centrocampo continua.

Mentre McKennie ha svolto parte del lavoro con la squadra, quest’oggi, e Rabiot si allenato ancora a parte, si è fermato anche Carlos Alcaraz. Lesione al bicipite femorale della coscia destra, nell’allenamento di oggi. Le sue condizioni andranno rivalutate tra 10-15 giorni, secondo lo staff medico juventino, per stabilire con esattezza i tempi di recupero. Dunque, l’argentino tornerà in campo, di fatto, ad aprile.