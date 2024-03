Napoli-Torino, probabili formazioni: Osimhen sfida Zapata, qualche dubbio per Calzona

Le probabili formazioni di Napoli-Torino, incontro valido per la 28a giornata della stagione 2023-24 di Serie A: Osimhen contro Zapata, Calzona con qualche dubbio

Si parte questa sera con l’anticipo del 28° turno di campionato tra Napoli e Torino. Gli azzurri sono rinati con l’arrivo di Calzona e ora puntano a trovare la continuità che è mancata fino a questo momento in stagione.

I partenopei sono reduci dall’importantissimo successo per 2-1 sulla Juventus nella scorsa giornata, una vittoria in un big match che è parsa una rarità in un’annata così travagliata. Osimhen e compagni vogliono ancora credere nel piazzamento Champions League tra quarto e quinto posto, ma per farlo non sono più ammessi passi falsi.

Dall’altra parte ci sarà un Torino che non vince in campionato addirittura dallo scorso 16 febbraio, ma che, l’ultima volta che ha incrociato il Napoli gli ha rifilato addirittura 3 gol. Per i granata si tratta di una chance per rimanere ancora aggrappati ad un treno europeo che è scivolato via nelle ultime settimane.

Napoli-Torino, le probabili formazioni

Qualche dubbio nel Napoli di Calzona, che potrebbe optare per la coppia Juan Jesus-Ostigard in difesa, con Rrahmani fermo ai box. Sulla fascia ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, così come a centrocampo tra Zielinski e Traoré. Per il Torino i dubbi principali sono legati alla presenza da titolare di Masina e soprattutto quella di Sanabria, insidiato da Pellegri.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. All: Juric

Napoli-Torino, dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Torino valido per la 28a giornata di campionato ed in programma dalle 20:45, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Torino

Dopo l’impegno casalingo di questa sera, il Napoli sarà chiamato ad una doppia trasferta estremamente ostica contro Barcellona (in Champions League) e Inter in campionato. Dopo la sosta, gli azzurri torneranno al Maradona per sfidare l’Atalanta, poi sarà il turno del Monza.

Per il Torino, invece, ci sarà prima spazio per un’altra trasferta, in casa dell’Udinese, per vedersela poi con il Monza in uno scontro diretto di metà classifica al rientro dalla sosta. Ad aprile, prima la gara contro l’Empoli e poi il derby contro la Juventus.