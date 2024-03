Addio Milan: doppio colpo a zero in casa Juve

La Juventus sta lavorando con forza sui parametri zero per la prossima stagione: anticipo secco sul Milan e doppio colpo in arrivo

I bianconeri, nonostante le certezze riguardo alla partecipazione alla prossima Champions League siano sempre più forti, non avranno a disposizione un budget faraonico da investire sul mercato in estate: ecco perché Cristiano Giuntoli è particolarmente attento ai parametri zero.

La Juventus sta monitorando diversi profili che potrebbero fare al caso del club nella prossima stagione. Non è un mistero che per Felipe Anderson ci sia più che un interessamento e che i contatti con l’entourage del brasiliano siano già avviati da tempo. Con la Lazio non c’è più la volontà di proseguire insieme e Felipe Anderson può rappresentare l’alternativa giusta per passare in pianta stabile al 4-3-3: un colpo di mercato che cela anche la volontà di cambiare vestito tattico in vista della prossima stagione. Il secondo parametro zero su cui sta accelerando la Juventus, poi, porta un dispiacere in casa Milan.

Non solo Felipe Anderson, la Juve prende Kelly a zero

Il secondo parametro zero che la Juventus potrebbe portare a Torino in vista della prossima stagione è Lloyd Kelly: il centrale del Bournemouth, seguito da tempo anche dal Milan, può rappresentare un bel rinforzo per la difesa bianconera.

Il 25enne non rinnoverà il proprio contratto con il club inglese e, per prospettive e caratura, è una delle più grandi occasioni a zero presenti sul mercato. I rossoneri sono stati il primo club italiano a monitorare la sua posizione e a muoversi per portarlo in Serie A, tanto che i meneghini hanno pure valutato di anticipare l’operazione nel mercato di gennaio, ma alla fine potrebbero restare a bocca asciutta. Cristiano Giuntoli dovrà lavorare con poco budget in estate e inventarsi qualcosa per migliorare comunque la rosa della Juventus: un parametro zero come Kelly è un’occasione troppo grossa per lasciarsela sfuggire.