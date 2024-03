Milan fuori dalla corsa: può prenderselo la Juventus

Il Milan continua ad incassare un numero troppo elevato di gol in relazione alle ambizioni della squadra di Stefano Pioli. A tal proposito andrà ritoccata la difesa in estate ma un possibile obiettivo si allontana

Ancora due reti incassate dal Milan anche nel successo casalingo di ieri sera in Europa League contro lo Slavia Praga. Una vittoria importante per 4-2 in ottica passaggio del turno, ma che pone nuovamente l’accento sulle difficoltà difensive di una compagine che incassa troppi gol.

I problemi difensivi del Milan sono sotto gli occhi di tutti, e sono stati evidenti soprattutto nella prima fase a causa dei troppi infortuni che hanno decimato il reparto, tanto da indurre il club a richiamare Gabbia dal prestito a gennaio. Alla luce della situazione attuale appare quindi inevitabile che i rossoneri si proiettino su nuovi profili difensivi per la prossima estate.

Servirà quindi qualche rinforzo in difesa in ottica futura per svecchiare il reparto e dare qualche scelta in più alla guida tecnica. Tra i nomi che erano già stati accostati al Milan c’era anche quello di Lloyd Kelly, che rappresenta una vera chance di calciomercato visto il contratto in scadenza a giugno.

Calciomercato Milan, rossoneri fuori dalla corsa per Kelly

Kelly non rinnoverà il proprio contratto con il Bournemouth ed era seguito da tempo dal Milan, che è stato il primo club italiano a farci un pensierino, alla luce soprattutto della sua situazione.

Difensore di valore ed anche occasione a buon mercato, accostato nelle scorse ore anche alla Juventus e che sembra allontanarsi sempre di più dal Diavolo. A tal proposito, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il Milan sarebbe quasi fuori corsa per arrivare al profilo di Kelly. Il futuro del difensore inglese in scadenza contrattuale potrebbe quindi essere altrove, con buona pace del club rossonero che da tempo ci aveva fatto un pensierino per la prossima estate.