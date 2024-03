Futuro Sanchez e colpo a sorpresa, doppio annuncio sull’Inter | ESCLUSIVO

Alfio Musmarra a Tv Play sul calciomercato Inter. Da Di Gregorio a Sanchez e a un nuovo possibile acquisto sugli esterni

Non solo il tema portieri con focus su Di Gregorio, nel programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda su Tv Play, Alfio Musmarra di ‘Telelombardia’ ha toccato anche altri argomenti legati al calciomercato Inter.

Secondo Musmarra, in estate l’Inter potrebbe prendere un “nuovo terzino destro“. Questo perché Cuadrado è in scadenza e il neo arrivato Buchanan “è stato impiegato a sinistra nelle sue prime apparizioni”. Senza contare che potrebbe andar via Dumfries, anche se nelle ultime settimane ci sarebbero stati degli inaspettati passi in avanti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

A proposito di rinnovi, non è da escludere quello di Sanchez stando alle informazioni di Calciomercato.it, seppure ad oggi non risultano dialoghi in corso tra le parti. Al prolungamento del cileno, in grande forma nell’ultimo mese, ci crede però poco Musmarra: “Al momento, nonostante alcuni rumors, il rinnovo di Sanchez non è affatto un tema in casa Inter. Poi, per carità, non si può escludere niente…”.