Erede Sommer, colpo Inter in Serie A: “Come Onana con Handanovic” | ESCLUSIVO

L’Inter vuole prendere un portiere in grado di raccogliere l’eredità dell’elvetico, che coi nerazzurri ha un contratto fino a giugno 2026

A Tv Play, nel programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’, è intervenuto Alfio Musmarra di ‘Telelombardia’. Con lui abbiamo parlato di Inter, in particolare del tema portieri. Chi sarà l’erede di Sommer?

Tra i nomi che si fanno per l’eredità dello svizzero, che con l’Inter ha altri due anni di contratto, c’è quello di Di Gregorio del Monza. Il club di Zhang vanta una piccola percentuale sulla rivendita dell’estremo difensore cresciuto proprio nel settore giovanile interista.

“L’Inter è al lavoro per prendere un portiere in grado di poter fare il titolare in futuro. Piace molto e col Monza i rapporti sono ottimi, senza contare poi la questione della percentuale”. Galliani vuole almeno 20 milioni per il portiere nei radar anche della Juventus e di club inglesi, con l’Inter che potrebbe però giocarsi l’inserimento di una-due contropartite per abbassare parte cash.

“Di Gregorio dovrebbe però accettare di partire inizialmente alle spalle di Sommer, come fece Onana nell’ultimo anno di Handanovic”, ha concluso Musmarra.

Per la porta, Marotta e Ausilio valutano ovviamente anche altri profili, vedi Bento dell’Athletico Paranaense (nome ‘caldo’ già l’estate scorsa), Martinez del Genoa e Leysen dell’Union Saint-Gilloise di recente osservato dal vivo dallo stesso Handanovic come Di Gregorio in Monza-Roma.