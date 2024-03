Roma forza quattro: De Rossi travolge De Zerbi e ipoteca i quarti di Europa League

La Roma si regala una serata magica: vittoria netta dei giallorossi sul Brighton di De Zerbi in Europa League

Un successo senza sbavature quello conquistato dalla Roma che strapazza il Brighton di Roberto De Zerbi e ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Europa League.

La Roma di Daniele De Rossi continua a vincere e convincere: la squadra giallorossa ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Europa League strapazzando il Brighton di Roberto De Zerbi nella gara d’andata. In uno stadio Olimpico ribollente di passione, la compagine capitolina batte con un ampio scarto i Seagulls, andando così ad ipotecare il passaggio ai quarti di finale.

Un risultato sbloccato dopo appena tredici minuti quando Paredes verticalizza tra le linee trovando Dybala che salta Steele e deposita la sfera in rete per il momentaneo 1-0. Al 43′ il raddoppio, con un altro pasticcio della retroguardia ospite, questa volta di Dunk che sbaglia lo stop e premette a Lukaku di involarsi verso la porta per poi battere Steele di potenza e precisione.

Roma-Brighton: cronaca e tabellino

Nella ripresa la formazione ospite prova a rientrare in partita, ma proprio nel suo momento migliore la Roma cala il tris con Mancini che colpisce in spaccata su un cross delizioso di El Shaarawy per il terzo gol della serata. Non finisce qui, perché quattro minuti dopo la Roma trova anche il poker: un gol che arriva al termine di una bellissima azione con Cristante a piazzare la sfera in rete con un preciso colpo di testa.

ROMA-BRIGHTON 4-0

13′ Dybala, 43′ Lukaku, 64′ Mancini, 68′ Cristante