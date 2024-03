DIRETTA Europa League, Milan-Slavia Praga 0-0: fischio d’inizio | LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan-Slavia Praga, andata degli ottavi di finale di Europa League

Tornato alla vittoria in campionato grazie all’1-0 ricco di polemiche arbitrali in casa della Lazio, il Milan ospita questa sera lo Slavia Praga nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. L’urna di Nyon è stata abbastanza benevola nei confronti dei rossoneri che, tuttavia, sono chiamati a non sottovalutare troppo una squadra che ha vinto il proprio girone, dando del filo da torcere alla Roma.

A livello di organico, Stefano Pioli dopo diversi mesi di emergenza ha avuto l’imbarazzo della scelta nello scegliere l’undici iniziale, a differenza del suo collega Jindrich Trpisovsky, che ha dovuto fare i conti con diverse assenze nel preparare questa sfida europea. Lo 0-0 del weekend nel derby contro lo Sparta ha impedito allo Slavia di accorciare le distanze dai cugini, primi in classifica con 4 punti di vantaggio. Eliminata anche dalla coppa nazionale per mano dello Sparta, la compagine ceca vede nell’Europa League l’ultimo vero appiglio per ritrovare entusiasmo in una stagione che si potrebbe rivelare anonima a fine anno. Calciomercato.it seguirà la partita di San Siro in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Slavia Praga

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stonek; Vicek, Holes, Zima, Diouf; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All.: Trpisovsky.