Juve in missione per il doppio colpo: pronti 60 milioni 

Il club bianconero studia la doppia mossa in entrata in vista della prossima stagione

Dopo aver perso di vista l’Inter in vetta alla classifica in poche settimane, l’obiettivo prioritario della Juventus è tornato ad essere il quarto posto. Nelle ultime giornate di campionato, dunque, la formazione allenata da Massimiliano Allegri avrà come compito quello di aggiudicarsi il piazzamento tra le prime quattro in classifica e, possibilmente, difendere il secondo posto a lungo occupato.

Una volta garantito il ritorno in Champions League, la Juve potrà contare nuovamente sugli introiti Uefa venuti a mancare in quest’ultima stagione. Un’annata in cui il club bianconero spera di poter tornare a competere senza altre sbandate per lo scudetto, puntando prima su un mercato di alto livello. In vista della prossima estate, quindi, dovremo aspettarci una Juventus nuovamente protagonista, pronta ad investire su più reparti per allestire una rosa capace di affrontare tutte le competizioni.

Non è un caso se nel mirino del club bianconero siano tornati due calciatori di livello internazionale come Mikel Merino e Reinildo Mandava. Quello del centrocampista spagnolo è uno dei tanti nomi sul taccuino di Giuntoli, insieme ad altri profili osservati come Koopmeiners, Khephren Thuram, Ferguson, Sudakov e Samardzic. Per quanto riguarda il difensore dell’Atletico Madrid, invece, sia tatticamente che numericamente andrebbe a coprire l’addio a costo zero del prossimo giugno di Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, missione in Spagna per Merino e Reinildo

Per portare a termine il doppio colpo dalla Spagna, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, la Juventus potrebbe complessivamente sborsare 60 milioni di euro.

Per quanto riguarda Merino, infatti, l’elevata concorrenza in Europa nei suoi confronti potrebbe spingere la Real Sociedad e cederlo per non meno di 40 milioni di euro. 20 milioni, invece, dovrebbero essere più che sufficienti per convincere l’Atletico Madrid a lasciare andare il polivalente difensore mozambicano, utilizzabile sia come braccetto di una difesa a tre che come terzino sinistro o esterno di centrocampo. Di rientro da un lungo infortunio per la rottura del crociato, Reinildo è regolarmente tornato a disposizione del Cholo Simeone dallo scorso dicembre e, a causa del contratto in scadenza nel giugno 2025 con i ‘colchoneros’, potrebbe anticipare di un anno il suo addio dalla capitale spagnola.