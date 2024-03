Blitz Champions di Giuntoli: tre rinforzi per la Juve

Giuntoli sta iniziando a pensare a come rinforzare la Juventus in vista della prossima stagione. Obiettivo principale un centrocampista

La Juventus aveva aspettative ben diverse in questa stagione: l’obiettivo era di lottare per lo scudetto considerando anche l’assenza dalle coppe. Il ritmo che sta tenendo l’Inter però è insostenibile e il periodo tra il match casalingo con l’Empoli e la trasferta con il Verona hanno messo fine alla missione scudetto dei bianconeri. Resta la Coppa Italia dove ci sarà la semifinale contro la Lazio: competizione da vincere per regalare una soddisfazione ai tifosi e non chiudere un’altra stagione senza trofei.

In attesa di capire come finirà la stagione di Vlahovic e compagni, la società deve iniziare a pensare al prossimo anno e a come ridurre il gap dall’Inter: servirà una sessione di mercato estiva molto importante con rinforzi in ogni reparto. Tra gli obiettivi principali troviamo, senza ombra di dubbio, un centrocampista considerando le difficoltà avute a livello extra calcistico con Fagioli e Pogba.

Giuntoli, nella serata di ieri, era San Sebastian per vedere Real Sociedad-PSG: i francesi si sono imposti due a uno staccando il pass per i quarti di finale di Champions League grazie ad uno straordinario Mbappe. Il dirigente bianconero però era interessato ad un giocatore in particolare, Merino. Il classe 1996 si è tolto, nel finale, la soddisfazione di segnare il gol della bandiere e rendere così meno amare la sconfitta e l’eliminazione dalla Champions.

Centrocampista in grado di abbinare la forza fisica ad una buona tecnica, ha il contratto in scadenza nel 2025. Solo con l’arrivo dell’estate capiremo se Merino può essere il prossimo centrocampista della Juventus ma, nel frattempo, Giuntoli ha voluto osservare da vicino un profilo che può inserirsi perfettamente all’interno del progetto futuro dei bianconeri.

Da Koopmeiners a Sudakov: la Juve vuole un centrocampista

Sono diversi i profili attenzionati dalla Juventus per andare a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno, neanche troppo nascosto, è Koopmeiners: il classe 1998, in forza all’Atalanta, ha messo a segno fino ad ora dieci gol e quattro assist in stagione e si sta dimostrando un punto fermo nel sistema di gioco di Gasperini.

Mezzala tecnica, forte fisicamente, abile nell’attaccare lo spazio e pronto al definitivo salto di qualità: arrivare a Koopmeiners non sarà semplice a livello economico considerando la richiesta dell’Atalanta: si parte da sessanta milioni di euro anche se il prezzo finale potrebbe essere cinquanta milioni. A questo bisogna aggiungere la concorrenza di un top club di Premier League come il Liverpool che ha la disponibilità economica per accontentare le richieste del club bergamasco.

La Juventus sembra avere due carte da giocarsi per arrivare al centrocampista: la preferenza del giocatore di restare nel massimo campionato italiano e la possibilità di proporre Soulé (tornerà al termine del campionato dal prestito al Frosinone) per abbassare il prezzo dell’olandese. Oltre a Merino e Koopmeiners, la Juventus continua a monitorare le posizioni di Ferguson, Sudakov e Samardzic: tre profili non semplici a livello economico ma che andrebbe a rinforzare la rosa bianconera.