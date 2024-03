Doppia mossa Juventus, così Koopmeiners costa solo 10 milioni

C’è un obiettivo in cima alla lista di mercato ella Juventus: la strategia del club bianconero per l’assalto a Koopmeiners la prossima estate

Ormai non è un mistero: è Teun Koopmeiners il sogno di mercato della Juventus per la prossima estate a centrocampo.

L’olandese dell’Atalanta si sta confermando a livelli altissimi anche nel campionato in corso e da tempo ormai figura in cima alla lista della dirigenza della Continassa per dare un cambio di passo alla mediana di Massimiliano Allegri. Indipendentemente dal futuro del tecnico bianconero, l’asso della ‘Dea’ è nei piani di Giuntoli e Manna che stanno studiando l’assalto a fine stagione per portarlo sotto la Mole. Il club orobico è una bottega carissima e per strapparlo a Gasperini serviranno almeno 55 milioni di euro più bonus, senza considerare inoltre la concorrenza dall’estero.

Calciomercato Juventus, jolly Soulé per l’assalto a Koopmeiners

La Juve è entrata nell’ordine di idee si sacrificare qualche gioiello per concretizzare l’assalto a Koopmeiners e uno degli indiziati principali è Matias Soulé.

L’argentino sta brillando nel prestito al Frosinone ed è già andato in doppia cifra di realizzazioni in Serie A. Giuntoli è consapevole che la cessione di Soulé potrebbe portare almeno 30 milioni di euro nelle casse dei bianconeri, con il baby argentino sondato soprattutto in Premier League. Il classe 2003, oltre a rientrare nell’affare col Southampton per Alcaraz, stuzzica anche la stessa Atalanta e la Juventus lo sfrutterebbe per abbassare sensibilmente la valutazione cash di Koopmeiners. Nei negoziati con gli orobici potrebbe finire anche Miretti (valutato intorno ai 15 milioni), altro giovane stimato da Gasperini e dalla dirigenza bergamasca. Due giocatori che farebbero scendere la parte cash da sborsare per l’olandese a soli 10 milioni di euro. Koopmeiners ma non solo nei pensieri della Juve: se Rabiot non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno, Giuntoli e Manna si fionderebbero anche su Ferguson, pezzo pregiato del Bologna e con il quale ci sono già stati dei contatti.