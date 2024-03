Allegri lo chiede da un anno: la Juve finalmente prova a prenderlo

Le ultime di calciomercato sulla Juventus mettono in evidenza il nome di uno dei centrocampisti più apprezzati a livello internazionale. Oltre che dal tecnico bianconero

Allegri lo vuole da un anno, se non di più, e nel prossimo calciomercato estivo la società potrebbe accontentarlo. Ammesso che le strade tra lui e la Juventus non si separino alla fine di questa stagione, nonostante un altro anno di contratto a circa 7 milioni netti.

In vista della prossima estate, Giuntoli è al lavoro per rinforzare soprattutto il centrocampo, ritenuto il principale punto debole della squadra. Il ‘sogno’ rimane Koopmeiners, ma sull’agenda del Football director bianconero ci sono ovviamente altri nomi. Per esempio Frendrup del Genoa e Merino della Real Sociedad, ma appunto anche quello che sarebbe una sorta di ‘pallino’ di Allegri. Parliamo di Kheprhen Thuram, fratello minore di Marcus in forza all’Inter e figlio di Lilian, grande ex difensore che nella sua straordinaria carriera ha vestito pure la maglia della Juve.

Alto più di un metro e novanta e bravo in entrambe le fasi di gioco, Thuram jr. è uno dei calciatori chiave del Nizza allenato dall’italiano Farioli, nel mirino di De Laurentiis e dunque del Napoli. Stando a ‘fichajes.net’ la Juve fa sul serio per il numero 19 della squadra rossonera, adesso scivolata al quinto posto in Ligue, fuori dalla zona Champions.

Juventus, Allegri ‘sponsor’ di Khephren Thuram: valutazione di 50 milioni

Senza qualificazione ad essa, considerato poi che ha un contratto in scadenza nel 2025, il Nizza potrebbe accettare una cifra inferiore ai 50 milioni di euro che chiede attualmente.

Va detto, però, che su Thuram – nei mesi scorsi accostato all’Inter – ci sono anche alcune big della Premier, che non avrebbero problemi ad ‘accontentare’ i francesi. Tra queste il Manchester United, il cui 25% appartiene da qualche settimana a Ratcliffe, proprietario anche dello stesso Nizza…