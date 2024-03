Inzaghi, rivelazione clamorosa in diretta: “Lo vuole la Juve”

Clamorosa rivelazione sul futuro di Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri interessa, in vista della prossima stagione, alla Juventus

L’Inter, dopo il successo contro il Genoa, è volata a più quindici sulla Juventus seconda ipotecando di fatto lo scudetto. Un 2024, fino a questo momento, perfetto da parte dei nerazzurri che hanno vinto tutte le partite disputate fino a questo momento in stagione. Considerando il vantaggio accumulato in campionato, Lautaro e compagni possono concentrarsi esclusivamente sulla Champions League e su un ritorno, con l’Atletico Madrid, per nulla semplice nonostante la vittoria nella gara di andata.

Una stagione dunque che rischia di essere semplicemente perfetta e il merito va attribuito, per forza di cose, a Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri è stato capace di costruire una squadra perfetta in grado di proporre un calcio tanto bello quanto efficace. La crescita avuta dall’allenatore, nel corso degli anni, è stata incredibile e ora il club nerazzurro vuole tenersi stretto il proprio tecnico.

Inzaghi ha un contratto in scadenza nel 2025 e non è da escludere un rinnovo al termine della stagione. E’ chiaro che quanto sta facendo in questa stagione ha attirato l’interesse di diversi club: sul futuro dell’allenatore nerazzurro ha voluto dire la sua, a Radio Radio, Ilario Di Giovanbattista. “Mi hanno detto che la Juventus è interessata ad Inzaghi, sarebbe incredibile ma non ci credo”.

I bianconeri, nella prossima stagione, potrebbero cambiare guida tecnica considerando i risultati ottenuti da Allegri da quando è tornato a Torino ma sembra molto complesso ipotizzare il trasferimento di Inzaghi alla Juve considerando anche l’enorme rivalità tra le due società. Per quanto riguarda Visnadi invece: “Lo vedo bene a Milano ma non è scontato che rinnovi, dipende da come andrà questa Champions e molti ragionamenti si potranno fare dopo il match con l’Atletico”.

Inzaghi e il futuro: “Rinnoverà a fine stagione”

Il tecnico nerazzurro potrebbe essere tra i protagonisti nella prossima sessione estiva di mercato anche se, bisogna sottolinearlo, l’Inter ha tutta l’intenzione di tenersi stretto l’allenatore considerando anche i risultati che sta ottenendo fino a questo momento. “Penso che resterà all’Inter, rinnoverà con ritocco dell’ingaggio perché lo vogliono tenere e lui vuole restare”. Queste le parole di Agresti su uno degli allenatori, al momento, più in forma d’Europa.

Dello stesso avviso Focolari che ha sottolineato: “Secondo me resta a Milano, la Champions è importante ma l’obiettivo era vincere il campionato e lui lo ha vinto”. I nerazzurri, anche se non matematicamente, hanno virtualmente chiuso il discorso primo posto visto l’enorme divario dalla Juventus seconda. Vincere il ventesimo scudetto è sempre stato l’obiettivo principale di un club che ora può concentrarsi sulla Champions anche se non sarà semplice ripetere il cammino della scorsa stagione.