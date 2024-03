“Indifendibile”: Allegri via dalla Juve, spuntano le cifre dell’esonero

Il ko contro il Napoli ha alimentato le voci sul futuro di Allegri sulla panchina della Juventus: spuntano anche le cifre dell’esonero

Cinque punti nelle ultime sei partite, contro il Napoli per la Juventus è continuata la serie negativa che ha portato l’Inter a prendere il volo in classifica.

Un rendimento decisamente negativa che ha fatto sì che tornassero i dubbi, sempre più forti, sul futuro di Allegri alla guida dei bianconeri. Dubbi alimentati anche dalle parole dell’agente del tecnico, Giovanni Branchini, che non ha mancato di lanciare qualche frecciata alla società. Di questo ha parlato a TvPlay anche Paolo Bargiggia che non ha lesinato critiche all’allenatore della Juventus.

“Branchini è stato in silenzio per mesi, poi è tornato a parlare all’improvviso: è una cosa strana. È tornato a parlare proprio quando si discute del futuro di Allegri. Poi ci sono i numeri: non si può celebrare un allenatore che nelle ultime sei partite ha una media di 0,8 punti a gara, è da retrocessione. Con il Napoli la Juve ha fatto una delle migliori prestazioni, ma Allegri e la dirigenza sono tornati con qualche interrogativo in più: perché questo atteggiamento non c’è stato nel corso della stagione? Perché far entrare Nonge al posto di Miretti: cosa gli è passato per la testa?”

Juventus, Bargiggia contro Allegri: “Indifendibile”

Nel suo intervento Bargiggia paragona Allegri a Mourinho: “Anche lui è protetto dall’establishment dei giornalisti sportivi, ma si tratta di rapporti di amicizia”.

Quindi il giudizio tranciante: “Allegri è indifendibile. Le dichiarazioni sul fatto che essere secondi sia un grande risultato non le accetto: difende il suo lavoro, ma è alla Juventus, allena calciatori che militano in nazionali importanti”. Quindi Bargiggia fa i conti alla società in caso di esonero: “Il suo esonero, staff compreso, costerebbe sui 17 milioni lordi, e per un club costretto all’austerity la sua permanenza va compresa. Ora però c’è un aumento di capitale da 200 milioni di euro”.