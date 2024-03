Allegri e il futuro alla Juve: Branchini allo scoperto, l’annuncio dell’agente sull’allenatore bianconero. Ecco le sue dichiarazioni

Oggi Massimiliano Allegri, nella conferenza pre Napoli-Juve, è tornato a parlare anche del suo futuro: “Non abbiamo ancora parlato di futuro con la società, che sia una cosa chiara a tutti”.

“Ho un anno di contratto e degli obiettivi da raggiungere. Quando avranno deciso il futuro della Juventus me lo faranno sapere”, ha chiarito Allegri alla vigilia del big match del Maradona. Il suo futuro, però, tiene già banco in casa Juventus vista la scadenza fissata a giugno 2025. Stando ai rumors, l’allenatore non entrerà nel suo ultimo anno di contratto ancora in scadenza: sarà rinnovo o addio anticipato. Nelle ultime ore è intervenuto anche il suo agente, Giovanni Branchini.

Juventus, Branchini: “Allegri rimane? Penso di sì, ma…”

Su ‘Radio Deejay’, nel corso di ‘Deejay Football Club’, l’agente di Allegri ha parlato così: “Se rimane? Penso di sì, perché no. Qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile nel calcio, vedremo quale saranno le idee della Juve. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club”.

“Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti. Con questa proprietà può succedere di tutto”, ha concluso l’agente. I prossimi mesi saranno decisivi anche per il futuro dell’allenatore.