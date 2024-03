Il Ds del Genoa non nasconde nulla: svelato il futuro di Gudmundsson e Frendrup

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini è intervenuto in diretta su TvPlay: svelato il futuro di Gilardino, Gudmundsson e Frendrup

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato in diretta su TvPlay, soffermandosi anche sul futuro di alcuni dei talenti rossoblù, come Gudmundsson e Frendrup, osservati dalla Juventus in occasione della sfida contro l’Inter.

Il dirigente del club ligure è partito commentando il campionato della squadra di Gilardino: “Siamo partiti dallo scorso ano e abbiamo cercato di mantenere la struttura, aggiungendo un po’ di qualità nei limiti del possibili. C’è stato un lavoro congiunto con l’allenatore. Siamo in una buona posizione di classifica ma ci sono diverse partita e vogliamo fare il meglio possibile”.

Il meglio anche grazie ad alcuni talenti come de Winter: “Ha grandi qualità – dice Ottolini – poi chiaramente deve confermarsi e mantenere continuità di rendimento. Ha il profilo del calciatore moderno ed europeo. Ci auguriamo possa continuare così e guadagnarsi il posto nella Nazionale belga”.

Si passa quindi al futuro di Gilardino: “C’è la volontà di vedersi per programmare il futuro. Non è ancora il momento, pensiamo alla stagione in corso. Ma c’è l’intenzione di andare avanti insieme, bisogna solo di entrare in questioni specifiche. Siamo molto contenti di quanto è stato fatto in queste due stagioni”.

Il ds del Genoa ammette: contatti per Gudmundsson e Frendrup

Ottolini non poteva non soffermarsi sul futuro di Gudmundsson e Frendrup, due dei calciatori del Genoa più corteggiati.

Il dirigente rossoblù afferma: “Da dirigenti dobbiamo farci trovare pronti su più scenari. Adesso è presto per capire, importante è farsi trovare pronto. Il Genoa in generale è una squadra seguita, lo vediamo anche dagli accrediti delle nostre partite in casa. Ci sono contatti con alcune persone in Europa ma non c’è, al momento, molto altro. È normale avere rapporti con altre società, ma per ora di concreto non c’è nulla. Ci sono club che hanno chiesto informazioni su alcuni giocatori come Gudmundsson. Barrenechea? Lo conosco bene, ma in quel ruolo abbiamo altri centrocampisti. Non c’è nulla di concreto”.

Quindi si torna a parlare di Gumundsson e Frendrup: “Ci sono stati interessamenti per Gudmundsson ma non li abbiamo considerati perché eravamo convinti che anche in Serie A grazie alle sue grandi qualità avrebbe fatto benissimo. Frendrup non ti salta agli occhi nella partita secca ma vedendolo durante la settimana negli allenamenti dà qualcosa di particolare. È un ragazzo che merita quanto sta ottenendo”.