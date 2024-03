Gilardino tra futuro e polemiche: “Gli episodi condizionano le partite”

Il Genoa tiene aperti i giochi fino al 94′ nel posticipo di San Siro contro l’Inter: le parole in conferenza stampa di Alberto Gilardino

Il Genoa lotta e ci crede, mettendo in difficoltà la capolista Inter nel posticipo di San Siro, che lancia i nerazzurri a +15 in classifica sulla Juve.

I ‘Grifoni’ nella ripresa spaventano Sommer e compagni dopo la rete del 2-1 di Vasquez, che aveva riaperto il match e risposto al doppio vantaggio dei padroni di casa nella prima frazione con Asllani e Sanchez. Proprio il raddoppio su rigore del cileno fa discutere e ha generato le proteste della compagine allenata da Alberto Gilardino. Il tecnico ospite dribbla però le polemiche in conferenza stampa: “Voglio parlare della prestazione, abbiamo fatto un secondo tempo importante e non ci siamo disuniti neanche dopo il 2-0. La squadra è rimasta equilibrata, senza slegarsi. Il merito è tutto dei ragazzi che hanno giocato con grande personalità. Poi è normale che gli episodi vanno a condizionare le gare, c’è rammarico solo per il risultato e per non aver regalato una soddisfazione ai nostri tifosi che anche stasera ci hanno seguito in massa”.

Genoa, Gilardino sul rinnovo: “A fine stagione parleremo con la società”

Nonostante la sconfitta del Meazza, stagione fin qui al di sopra delle aspettative per il Genoa: “C’è grande disponibilità di tutti, i ragazzi vanno a mille in allenamento. C’è competizione e così è tutto più facile per un allenatore. Quando si alza l’asticella si fanno cose importanti come stasera. Ci portiamo a casa tante cose buone che dobbiamo riproporre anche sabato contro il Monza davanti ai nostri tifosi”. In tribuna c’era il Ct Spalletti: “Retegui sta bene e anche stasera ha fatto un’ottima prestazione”.

Come il collega Inzaghi, anche Gilardino rimanda al termine del campionato i discorsi sul rinnovo di contratto (in scadenza a giugno): “Devo ancora crescere tanto sotto ogni aspetto, sono soltanto al mio primo campionato in Serie A. La volontà dentro di me è enorme nel migliorare e fare sempre uno step in avanti. Al Genoa ho trovato un ambiente che mi fa lavorare nel migliore dei modi e si è creato un feeling importante anche con la squadra. Adesso pensiamo a continuare così e poi a fine campionato ci sarà modo di vedersi e parlare con la società per pianificare il futuro“, conclude l’allenatore di Biella.