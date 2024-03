Bufera Inter in diretta: “Rigore scandaloso, ci vuole rispetto”

La vittoria dell’Inter col Genoa nella bufera per il rigore del 2-1: in diretta lo sfogo del noto tifoso rossoblù che se la prende anche col commentatore

L’Inter vola a +15 sulla Juventus e ipoteca lo scudetto. A 11 giornate dal termine del campionato, i nerazzurri hanno accumulato un vantaggio ormai praticamente impossibile da colmare, anche grazie alla vittoria di ieri sera contro il Genoa per 2-1 a San Siro. Match decisamente discusso e contestato, in primis per il rigore concesso alla squadra di Inzaghi che è valso la rete del raddoppio e i tre punti definitivi.

Una decisione ovviamente contestatissima quella per il contatto su Barella, visto che il penalty sembrava non esserci. Tanto che il patron del Genoa Zangrillo pare abbia abbandonato lo stadio San Siro al momento della conferma del rigore da parte dell’arbitro Ayroldi. Ma il presidente rossoblù non è stato l’unico a prendere decisamente male l’episodio. Nel postpartita Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e grande tifoso del Grifone, è intervenuto su TvPlay e ha mostrato tutto il suo disappunto. Verso il direttore di gara ma non solo: “Stasera (ieri sera, ndc) non ci sta perdere. La partita del lunedì è una delle più viste al mondo, ma stasera ha dato un pessimo spettacolo per il calcio italiano. La classe arbitrale è inadeguata e i commentatori televisivi faziosi”. Nel mirino di Bassetti, infatti, non c’è solo Ayroldi ma anche Sky.

Matteo Bassetti proprio non ci sta dopo la sconfitta sul campo dell’Inter, a prescindere dall’ottima prestazione del Genoa che avrebbe meritato senza dubbio qualcosa in più. La sua furia si è scagliata anche contro chi ha raccontato e commentato il match in tv: “Domani (oggi, ndc) disdico l’abbonamento di Sky. È una questione di rispetto per chi paga l’abbonamento da vent’anni come me. Io non tifo per l’Inter e voglio un telecronista imparziale. Non un telecronista che dice tutto a favore di una squadra”.

Poi ovviamente parte l’invettiva nei confronti del direttore di gara: “Il rigore è stato scandaloso. Barella aveva già calciato, ci sono le immagini. La partita è stata influenzata da un arbitraggio non all’altezza, non si può mandare un ragazzetto incapace a dirigere e lo dice uno che ha arbitrato per 20 anni. Non si può arbitrare in quel modo. Ma ho la chat di tifosi del Genoa che mi scrivono che vogliono disdire l’abbonamento. Il commentatore non solo ha detto che c’era rigore, ma anche che andava espulso Vasquez. Si può tifare per una squadra, un telecronista è libero di farlo, ma quando si commenta una partita in diretta nazionale, ci vuole maggiore imparzialità”. E ancora sull’arbitro: “È una questione di rispetto per la gente che prende l’auto, il treno, mette i soldi per le trasferte. Chiedo rispetto per le piccole. Sudditanza psicologica nei confronti dell’Inter? Non lo so. Ho fatto l’arbitro tanti anni, non sono mai arrivato a quei livelli. Però quest’anno sono tanti gli episodi e tutti in un’unica direzione”.