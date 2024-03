Giallo a San Siro: Ayroldi concede il rigore, ma quante polemiche

Episodio che farà discutere quello in Inter Genoa dove Ayroldi ha concesso un calcio di rigore per il fallo su Barella

Un primo tempo più complicato del previsto con il Genoa compatto e pericoloso con Retegui prima e Gudmundsson poi. L’occasione dei ragazzi di Gilardino ha scosso l’Inter che in pochi minuti ha indirizzato la partita. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al primo gol in campionato di Asllani. L’episodio che farà discutere però è arrivato al trentacinquesimo: Barella è stato atterrato da Frendrup all’interno dell’area di rigore. Nessun dubbio per Ayroldi che ha fischiato la massima punizione nonostante le protese dei giocatori del Genoa.

Sull’episodio è intervenuto Marelli, esperto arbitrale di DAZN, che ha sottolineato come per lui non fosse rigore dal momento che si trattava di un normalissimo scontro di gioco con il centrocampista del Genoa ad aver preso anche il pallone. Ayroldi ha visto più volte l’azione per poi confermare il penalty realizzato successivamente da Sanchez che ha portato il punteggio sul due a zero: un doppio vantaggio importante in chiave nerazzurra mentre per il Genoa sarà difficile reagire visto la forza di una squadra che sta continuando a dominare il campionato.