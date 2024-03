UFFICIALE: rottura di entrambe le rotule, carriera a rischio

Gravissimo infortunio in campo, interessate entrambe le ginocchia: diagnosi tremenda, carriera a rischio

E’ stato un weekend calcistico segnato da tanti gravi infortuni, purtroppo, sul terreno di gioco. Non soltanto quello di Domenico Berardi, ma anche altri, con lesioni importanti a carico degli sfortunati protagonisti. Uno dei quali vede addirittura a rischio la sua carriera.

Ha dell’incredibile l’incidente occorso ieri ad Alessandro Cipressa, assistente di linea impegnato in Cosenza-Catanzaro, in Serie B. Mentre correva lungo la linea laterale, l’assistente del direttore di gara Michael Fabbri è caduto malamente e si è subito capito si trattasse di qualcosa di molto serio. Uscito in barella, è stato salutato dagli applausi di incoraggiamento di tutto il pubblico dello stadio ‘Marulla’. La diagnosi, purtroppo per lui, è terribile. Lesione del tendine rotuleo di entrambe le ginocchia, un incidente particolarmente sfortunato e di cui non si ha memoria sui campi di calcio. La sua carriera a questo punto appare a rischio.