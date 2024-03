Infortunio choc e big match sospeso: ecco cosa è successo

Il big match è stato sospeso per diversi minuti a causa di un terribile infortunio. Ricostruiamo quanto successo nel corso del match

Domenica di calcio con diverse partite importanti nei vari campionati. In Italia non è solo il giorno di Napoli-Juventus ma anche, in Serie B, di Cosenza-Catanzaro. Una partita fondamentale per entrambe le squadre con punti in palio pesanti sia per la promozione sia per la zona salvezza. I padroni di casa con l’obiettivo di allontanarsi dalle parti pericolose della classifica mentre gli ospiti per continuare il sogno Serie A.

Un primo tempo che ha visto un momento di stop a causa di un terribile infortunio: siamo verso il minuto ventisei del primo tempo con il punteggio fermo sullo zero a zero e il Cosenza sta cercando di sfruttare una ripartenza. Ecco che il gioco si interrompe ma, a differenza di altre volte, il problema fisico è capito ad uno dei ventidue giocatori in campo.

A farsi male è stato Cipressa: il guardalinee, caduto male, ha immediatamente ricevuto le cure del caso dallo staff medico dei padroni di casa. Gioco fermo per diversi minuti nel tentativo di capire la condizione fisica di Cipressa. Il problema è stato al ginocchio sinistro e il rischio è quello di un problema piuttosto serio.

Cosenza-Catanzaro, infortunio per Cipressa: è entrato il quarto uomo

Gli applausi dello Stadio San Vito-Gigi Marulla hanno accompagnato l’uscita dal campo, in barella, del guardalinee Cipressa. Al suo posto è entrato il quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico.