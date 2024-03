Piano Juve per lo scudetto: “È l’allenatore giusto”

È tempo di riflessioni in casa Juventus in vista della prossima stagione, specialmente sulla guida tecnica: “È la persona giusta”

I bianconeri dopo essere stati vicini all’Inter negli ultimi mesi si sono fermati in campionato, facendo staccare i nerazzurri e facendo avvicinare le inseguitrici. Anche contro il Napoli è arrivata una sconfitta, la terza nelle ultime partite e il momento delle riflessioni si fa sempre più importante.

In questi giorni, dopo le parole di Branchini, è tornato in auge il discorso riguardo a dei dissapori tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero è chiamato a prendere un’importante decisione al termine della stagione: rinnovare il contratto e andare avanti con l’allenatore livornese oppure cambiare guida tecnica. Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Massimo Mauro ha commentato il match del Maradona con una speranza: “Mi auguro che Calzona venga confermato: conosce bene l’ambiente, gioca alla stessa maniera di Sarri e Spalletti. Se non ci sarà runa rivoluzione dei giocatori, penso che Calzona sia l’allenatore ideale”. Anche su Massimiliano Allegri, poi, il parere di Mauro è piuttosto netto.

Massimo Mauro consiglia la Juve: “Allegri è la persona giusta”

Massimo Mauro ha analizzato la serata storta di Dusan Vlahovic: “Per un centravanti è fondamentale fare gol, ma quando un attaccante ha 3-4 occasioni da gol, vuol dire che ha giocato bene. Non bisogna giudicare la prestazione solo se si segna. Ieri Vlahovic e tutta la Juve hanno fatto una grande partita di fronte a una squadra che ha ripreso a giocare bene”.

Riguardo al lavoro svolto dal tecnico livornese e dal piano della società bianconera in vista della prossima stagione, l’ex giocatore ha un’idea chiara: “Ha fatto un buonissimo lavoro, soprattutto considerando il periodo che ha vissuto la Juve e le difficoltà che non avevano nulla a che fare con il campo. Allegri è stato il condottiero della società e della squadra. Se la Juve vuole avere un futuro e tornare a fare concorrenza per lo scudetto, penso che Allegri sia la persona giusta. La Juve è fatta di tanti giovani, tanti ragazzi, l’età media è scesa: Allegri ha fatto davvero un buon lavoro”.