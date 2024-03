Napoli, ansia infortuni: contro il Barcellona rischio tre forfait

Ansia infortuni e non convocati in vista del big match contro il Barcellona: le ultime in casa Napoli, a rischio tre forfait

Dopo la vittoria contro la Juventus, la corsa verso la Champions proseguirà con un altro match casalingo contro il Torino, in programma venerdì 8 marzo. Ma il Napoli ha bisogno anche di passare il turno degli ottavi della competizione europea. La prossima settimana, Calzona e i suoi ragazzi affronteranno la sfida di ritorno contro il Barcellona, al Montjuaic.

La gara contro i blaugrana sarà decisiva per la formazione azzurra, soprattutto in ottica Mondiale per club. Infatti, il Napoli deve guadagnare un posto nei quarti di finale di Champions League e vincere almeno un’altra partita in quel turno, per poter accedere al torneo che di disputerà nel 2025 in USA. Per De Laurentiis è importantissimo raggiungere l’accesso al Mondiale, per via dell’incasso di cinquanta milioni di euro dovuti alla partecipazione. Insomma, un interessante somma di denaro da poter investire sul mercato.

Nel frattempo, mister Calzona lascia a riposo la squadra, dopo la vittoria soddisfacente contro la Juventus, avvenuta con gol di Raspadori nel finale. C’è chi però resta con il fiato sospeso, come Amir Rrahmani, che è uscito a gara in corso a causa di un problema muscolare.

Napoli, Rrahmani infortunato: le condizioni dei tre out

Il 12 marzo il Napoli non potrà fallire l’appuntamento contro il Barcellona. In casa degli spagnoli non è mai arrivata una vittoria e per Calzona è arrivato il momento di sfatare questo tabù. Peccato che il rischio sarà quello di presentarsi con alcuni giocatori acciaccati o addirittura indisponibili.

Come sottolineato dalla nota ufficiale del Napoli, Amir Rrahmani sarà valutato nelle prossime ore per via del risentimento all’adduttore. Un problema che lo terrà quasi certamente out in vista di Napoli-Torino, ma è ancora troppo presto sapere se riuscirà ad esserci per la partita di Champions League.

Chi rischia di non poter partire con la squadra è Cajuste, che fino a qualche giorno fa continuava a effettuare terapie a causa dell’infortunio muscolare alla coscia destra. L’idea è quello di recuperarlo per Barcellona, ma è probabile che tornerà a disposizione e arruolabile per il 17 marzo, quando il Napoli sfiderà l’Inter al Meazza. Ngonge, invece, sta per tornare e potrebbe essere già convocato in vista del match di campionato contro i granata. L’attaccante belga ha postato delle storie sui suoi account social mentre si allena in piscina. Sta recuperando e punta ad essere al 100% per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Da ricordare che il Napoli non potrà usare Dendoncker e Zielinski nella competizione UEFA a causa della loro assenza dalla lista dei convocati. Senza Cajuste, Calzona sarà obbligato a scegliere Traoré come mezzala sinistra.