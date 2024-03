La cessione finanzia l’attacco: hanno scelto Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione: un altro top club sulle tracce del centravanti serbo

Nuove sirene di mercato per Dusan Vlahovic: un altro top club europeo ha messo nel mirino l’attaccante ex Fiorentina.

Il 2024 sta rappresentando un anno di rinascita per Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus ha segnato nove gol in due mesi, andando sempre a segno quando è stato chiamato in causa, tranne che nel derby d’Italia con l’Inter dello scorso 4 febbraio. Un momento importante quello del centravanti serbo, da tempo nel mirino di molti top club europei, nonostante gli altri due anni di contratto con la Juventus.

In queste ultime ore un’altra società europea si sarebbe aggiunta all’elenco di quelle interessate al giocatore che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina due anni fa per circa ottanta milioni di euro. Un valore di mercato leggermente calato, ma se l’attaccante classe 2000 dovesse continuare a segnare con la continuità degli ultimi tempi, la Juventus potrebbe puntare ad ottenere una importante plusvalenza in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Juventus, un’altra pretendente per Vlahovic

La nuova squadra interessata a Dusan Vlahovic potrebbe essere l’Arsenal di Mikel Arteta: la coppia d’attacco dei Gunners composta da Gabriel Jesus e Eddie Nketiah, infatti, in questa stagione ha segnato solo nove gol in Premier League e il tecnico vorrebbe più potenza di fuoco.

A fine stagione il club londinese potrebbe lasciar partire Nketiah, obiettivo per l’attacco del Crystal Palace e si pensa già al possibile sostituto da affiancare a Gabriel Jesus. Diversi i nomi nel mirino, in particolar modo Victor Osimhen del Napoli, Ivan Toney del Brentford e Ollie Watkins dell’Aston Villa. Secondo l’ex giocatore e opinionista Janusz Michallik pensa che l’Arsenal farebbe meglio a prendere l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, già accostato a Manchester United e Chelsea negli ultimi mesi. Secondo Michallik, infatti, Vlahovic potrebbe risolvere il problema gol dell’Arsenal.