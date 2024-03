“Uno dei miei più grandi eroi”: la dedica di Rafaela Pimenta a Pogba

Paul Pogba ha incassato la squalifica di quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping che ha accolto la richiesta della Procura. A venire in soccorso del francese ci ha pensato Rafaela Pimenta con un bel messaggio e una carrellata di foto

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha accolto la richiesta della ‘Procura antidoping’: quattro anni di squalifica per Paul Pogba. Il giocatore della Juventus era risultato positivo ai metaboliti del testosterone lo scorso 20 agosto, nel post-partita di Udinese-Juventus, prima giornata di questa Serie A.

Si conferma quindi da dimenticare la seconda avventura bianconera del classe 1993 che sta vivendo il momento più complesso della propria carriera da calciatore. Dal suo rientro a Torino, anche a causa dei tanti problemi fisici, Pogba ha collezionato appena dodici presenze totali senza sussulti. Poi l’incresciosa vicenda legata alla squalifica che ha dato una ulteriore mazzata alla sua situazione.

Pogba ora presenterà ricorso al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna, convinto di aver subito un verdetto errato: “Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via”. Queste alcune delle parole del calciatore che su Instagram ha quindi annunciato il ricorso.

“Pulito nell’anima”: la dedica di Rafaela Pimenta

Proprio Instagram è lo strumento attraverso il quale anche l’agente Rafaela Pimenta ha deciso di dare supporto pubblico allo stesso Pogba.

La Pimenta è sempre stata vicina al calciatore tanto nei momenti felici quanto in quelli più problematici come questo. Non è mai mancato il sostegno da parte sua ed anche questa volta non ha perso occasione per lanciare un messaggio molto bello nei confronti di Pogba allegando una carrellata di foto insieme in alcuni momenti spensierati della vita del class 1993: “Scarica di foto con uno dei miei più grandi eroi. Quello che non si arrende mai. Chi sta in piedi, nonostante tutto. Saggio oltre la sua età, pulito nell’anima. Nel bene e nel male, Paul Pogba”.

Un gesto molto bello quello di Rafaela Pimenta che ha voluto far sentire nuovamente tutto il proprio calore.