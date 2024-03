Juve, Allegri questa mattina è partito da Torino: ecco dove sta andando | FOTO CM.IT

Massimiliano Allegri è partito dalla stazione di Torino – Porta Nuova con direzione Napoli Centrale questa mattina alle 11

La Juventus torna a casa con la coda tra le gambe dopo una buona prestazione a Napoli, chiusa però con troppi errori in attacco e soprattutto due gol subiti che costano la sconfitta al ‘Maradona’. Prima Kvaratskhelia al tramonto del primo tempo, poi il pareggio di Chiesa e infine Raspadori che corregge il rigore respinto da Szczesny a Osimhen.

“Sono passaggi di crescita che stiamo facendo, siamo ancora secondi e abbiamo undici partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo, la Champions League. Il secondo gol? Dispiace perché ci siamo fermati”, ha detto il tecnico livornese ieri. Nella notte la squadra è rientrata a Torino, consapevole che lo scudetto è ormai andato e questo periodo di blackout di risultati rischia di compromettere anche il secondo posto. Oggi la squadra godrà di un giorno di riposo, poi tornerà a preparare la sfida di domenica prossima in casa con l’Atalanta, altro passaggio fondamentale per blindare la Champions. Anche perché Milan e Bologna spingono. Intanto questa mattina Massimiliano Allegri è stato avvistato alla stazione di Torino – Porta Nuova, come testimonia la foto di Calciomercato.it. Il tecnico bianconero è partito con il Frecciarossa delle 11, diretto a Napoli Centrale. Curioso, visto che proprio da Napoli – anche se in aereo – il mister e la squadra sono rientrati una manciata di ore fa.

Non è ancora chiaro il motivo del viaggio, se legato a motivi professionali, oppure di piacere visto il giorno libero dagli allenamenti. Così come non è nota la fermata a cui scenderà Massimiliano Allegri tra quelle previste dalla tratta Torino-Napoli, se Milano oppure Bologna, Firenze o Roma. Di certo c’è che l’allenatore della Juventus ha lasciato Torino questa mattina, in ‘borghese’ e con il solo zaino in spalla. Un viaggio che sarà obbligatoriamente breve, della serie andata e ritorno in giornata: domani nel pomeriggio è in programma la ripresa degli allenamenti. “C’è da migliorare”, lo ha detto lui stesso dopo l’ennesimo ko rimediato: nelle ultime sei partite solo una vittoria, al 95′ contro il Frosinone.