“Dilemma Allegri”: l’annuncio del mister dopo Napoli-Juve

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine di Napoli-Juventus. Il mister commenta la partita e parla del suo futuro

La Juventus va ko contro il Napoli, ma Massimiliano Allegri è soddisfatto della prova della sua squadra. Lo Scudetto è ormai sfuggito via, ma l’obiettivo Champions è sempre più vicino.

Al termine della partita, il tecnico livornese ha così commentato la gara: “E’ stata una bella partita, con buone occasioni che non siamo riuscite a sfruttare – afferma Allegri ai microfoni di DAZN -. Sono passaggi di crescita che stiamo facendo, siamo ancora secondi e abbiamo undici partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo. Scelte a centrocampo? Avendo fuori McKennie e Rabiot, non potevo non mettere Alcaraz e Moretti. E’ stato bello vedere la squadra che si è aiutata. Loro di occasioni nitide davanti a Szczesny non ne hanno avuto. Noi abbiamo creato tante situazioni favorevoli. Dispiace per il risultato, ora abbiamo un calendario importante per arrivare alla quota Champions League”.

Il ko di stasera lascia chiaramente un po’ di amaro in bocca al tecnico della Juve: “Bisogna migliorare su tante cose – prosegue Allegri -, l’esperienza di giocare le partite farà sì che difenderemo meglio e più svegli in occasioni come quella del rigore. E’ la juve più giovane, forse della storia. Questo vuole dire che stiamo lavorando bene, l’importante è arrivare all’obiettivo perché il prossimo anno ci ritroveremo con giocatori più maturi. Gol di Raspadori? Sono dispiaciuto perché ci siamo fermati, in queste situazioni bisogna fare meglio, ma ora testa all’Atalanta”.

Napoli-Juventus, Allegri: “Parole Branchini?Il problema Allegri non esiste”

Arriva infine un commento alle parole di Branchini. L’agente aveva affermato: “Per me Allegri rimane alla Juventus, ma con questa società può succedere di tutto”.

Il tecnico livornese ha così commentato: “Basta che lo invitate e ve lo lasciate spiegare da lui – risponde Allegri -. Nella vita le cose sono semplici, perché lo chiedete a me? Io sono l’allenatore della Juventus molto contento e tutti gli anni in questo periodo, vada bene o male, c’è il dilemma Allegri. In questo momento il problema Allegri non esiste. C’è una stagione in corso in cui si devono raggiungere degli obiettivi per ridare alla società quello che ci hanno tolto lo scorso anno. Bisogna lavorare forte e poi vedremo”