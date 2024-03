De Laurentiis sprinta per il nuovo ds del Napoli: piace D’Amico, tutte le alternative | ESCLUSIVO

Dopo la vittoria con la Juventus, De Laurentiis pensa al nuovo Napoli con la caccia al ds per la prossima stagione

Aurelio De Laurentiis è in piena fibrillazione. Le polemiche con Dazn che vi abbiamo raccontato, il presidente del Napoli non si vuol fermare alla vittoria sulla Juventus che restituisce speranze di corsa Champions.

Il patron azzurro vuol irrobustire l’area tecnica. Il contratto con l’attuale direttore sportivo, Mauro Meluso, è in scadenza e potrebbe non esser rinnovato, nella logica di una transizione verso un nuovo ciclo. Non una bocciatura, De Laurentiis ha apprezzato il lavoro del suo dirigente: solo la necessità di un percorso verso qualcosa di diverso.

Questo il motivo per il quale, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in casa Napoli si entra nelle ore calde per la scelta del possibile nuovo DS. Partendo da un presupposto: il rinnovo del contratto a Meluso in scadenza al prossimo 30 giugno non è scenario da elidere, ma complesso da ipotizzare oggi.

D’Amico nome nuovo, tutte le ipotesi nuovo ds per il Napoli

Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, è un profilo seguito con attenzione dal Napoli. Nel biennio nerazzurro ha dimostrato tutte le qualità già mostrate al Verona. Ovviamente, tra il dire ed il fare ci sarebbero sempre i Percassi.

Igli Tare è un altro nome da tenere in considerazione. La figura è stimata da De Laurentiis e l’ex direttore della Lazio potrebbe affrontare al meglio il percorso anche di separazione da Victor Osimhen, aspetto tutt’altro che semplice.

Altro nome assolutamente in auge è quello di Pietro Accardi dell’Empoli. L’idea Accardi frulla da tempo nella testa di De Laurentiis che potrebbe ripercorrere col dirigente toscano il percorso fatto con Giuntoli che, al netto della traumatica separazione, ha regalato soddisfazioni di grande portata. Accardi, tra l’altro, sarebbe perfetto per quel ruolo anche di ‘cuscinetto’ tra squadra, dirigenza ed allenatore.

Più complesse, ma possibili, altre strade: Giovanni Sartori sembra blindato al Bologna ma il Napoli ci proverà. Sartori è l’uomo del momento ed un tentativo per strapparlo a Saputo sarà fatto: la sensazione, però, che il dirigente possa restare in Emilia anche senza Thiago Motta.

Più defilate anche le piste che portano a dirigenti stimati come Massara, Petrachi e Marchetti: non è escluso affatto, però, che possano rientrare nei colloqui che Aurelio De Laurentiis sta per aprire.