Stop a Calzona: decisione presa dopo Napoli-Juve

La decisione del Napoli è destinata a far discutere. Il club azzurro ha scelto di non parlare con i giornalisti al termine della partita contro la Juventus

Sarà un post gara diverso dal solito quello a cui assisteremo dopo Napoli-Juventus, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.

Come accaduto alla vigilia, il club azzurro ha, infatti, deciso di non far parlare i propri tesserati, che dunque non commenteranno la sfida del Maradona, contro i bianconeri.

Il tecnico del Napoli, Calzona, non si presenterà quindi ai microfoni di DAZN al fischio finale. Una decisione questa destinata a far discutere ampiamente, a prescindere dal risultato, che al termine del primo tempo vede gli azzurri avanti, grazie alla rete di Kvara.