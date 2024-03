“Juventus retrocessa”: annuncio choc su Allegri prima del Napoli

La Juve si appresta ad affrontare il Napoli in un match fondamentale: nel frattempo ecco l’annuncio choc sul tecnico Allegri

Dopo il successo in extremis contro il Frosinone, la Juventus giocherà in casa del Napoli in un match importantissimo per la stagione dei bianconeri: Vlahovic e compagni vogliono mettersi definitivamente alle spalle il momento negativo mentre i partenopei hanno l’obiettivo di dare continuità, dopo la straripante vittoria con il Sassuolo, per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League.

Tanti i motivi di interesse di Napoli-Juventus e uno di questi è senza dubbio il discorso relativo ad Allegri: il tecnico bianconero, in questa stagione, è finito più volte nel mirino della critica per una serie di scelte, di formazione, non sempre piaciute ma anche per il tipo di gioco espresso dalla sua squadra.

Il futuro di Allegri sembra essere in bilico e al termine della stagione non è da escludere un possibile cambio in panchina. La Juve non può permettersi altre stagioni anonime (quest’anno l’ultima possibilità di vincere un trofeo è rappresentato dalla Coppa Italia) e proprio per questo bisogna monitorare il discorso panchina al termine di questo campionato.

Allegri, futuro in bilico: “Qualcuno lo vuole cacciare”

Hanno sicuramente fatto scalpore le parole di Caressa e Zazzaroni: “Qualcuno alla Juve vuole cacciare Allegri ma in questo momento non ha potere decisionale”. Dichiarazioni decisamente forti su uno dei tecnici più discussi all’interno di questa stagione. I risultati, per un tecnico, fanno tutta la differenza del mondo ma bisogna anche sottolineare la capacità di Allegri di gestire uno spogliatoio che, nelle ultime stagioni, ha dovuto digerire diverse situazioni extra campo non proprio semplici.

Tra i profili seguiti dalla società troviamo quello di Thiago Motta che sta disputando una stagione decisamente importante sulla panchina del Bologna. La situazione in casa Juve, con il futuro di Allegri, va seguita attentamente al termine del campionato.