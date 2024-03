Juventus, vicina la conferma di Allegri. Conte sorprende: ecco perché

Sembra essere deciso il futuro della Juventus per quanto riguarda la posizione di Allegri. Più lontano il ritorno di Conte

La Juventus si prepara al big match con il Napoli: una partita per nulla semplice contro una squadra reduce dai sei gol rifilati in casa del Sassuolo. I bianconeri hanno bisogno di un risultato positivo così da rimandare a meno quattro il Milan dopo la vittoria, dei rossoneri, all’Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Allegri sono chiamati ad una prestazione importante anche per allontanare, definitivamente, il momento negativo che ha messo fine ai sogni scudetto di Vlahovic e compagni.

Uno dei temi di discussione in casa Juventus è, senza ombra di dubbio, la posizione di Allegri: il tecnico è stato criticato più volte sia per alcune scelte di formazione sia per il gioco mostrato dalla sua squadra. L’allenatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e nella conferenza pre Napoli ha ribadito come la società gli farà sapere il futuro una volta deciso cosa fare.

Sul social X abbiamo voluto fare un sondaggio proprio su questo tema e chiedere quale sarebbe la scelta migliore per la Juventus. Al primo posto, con il 30.2%, troviamo la conferma di Allegri. Un primato, per certi versi, sorprendente visto le critiche ricevute dal tecnico in questa stagione e il rischio, a meno che non venga vinta la Coppa Italia, di chiudere la stagione senza nemmeno un trofeo.

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Allegri in conferenza ha ammesso: “Quando la società avrà deciso quale sarà il futuro me lo farà sapere”.

Quale sarebbe la scelta migliore per la #Juventus❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 2, 2024

La conferma di Allegri è molto probabilmente dettata dalla gestione che il tecnico ha avuto dello spogliatoio nelle ultime stagioni; gestione non semplice visto quanto successo a livello extracalcistico. Al secondo posto di questo sondaggio, con il 26.4%, troviamo Thiago Motta. Il tecnico del Bologna sta disputando una stagione di altissimo livello e dimostra di essere pronto per una squadra con obiettivi più importanti: la sensazione è che nella prossima sessione estiva, Thiago Motta sarà uno dei grandi protagonisti per quanto riguarda gli allenatori.

Juventus, Zidane leggermente avanti rispetto a Conte

Al terzo posto del sondaggio troviamo Zidane: l’ex tecnico del Real Madrid ha raccolto il 22.6%. Una vera e propria suggestione per l’allenatore capace, sulla panchina del Real Madrid, di vincere tre Champions League. Il francese ha staccato di poco Antonio Conte con l’ex Tottenham ad aver ottenuto il 20.8%.

Conte, nella prossima stagione, è pronto a tornare in pista e sono diverse le possibilità per quanto riguarda il suo futuro. In Italia occhio al Milan mentre all’esterno non bisogna escludere la pista Bayern Monaco.