HIGHLIGHTS | Bologna, Sei bellissimo: si arrende anche l’Atalanta

Il Bologna ribalta l’Atalanta e si prende il quarto posto. Prova di forza incredibile firmata da Zirkzee e Ferguson

Uno dei big match della ventisettesima giornata metteva di fronte Atalanta e Bologna, vero e proprio scontro Champions. I bergamaschi, in un momento decisamente intenso a livello di calendario, cercava il riscatto dopo il solo punto conquistato nella doppia trasferta di Milano. Discorso diverso per il Bologna con i rossoblù decisi ad ottenere la sesta vittoria consecutiva così da proseguire il sogno qualificazione Champions.

E’ stata una partita molto intensa tra due squadre che amano proporre un calcio offensivo e vogliono imporsi nei confronti dell’avversario. Il primo colpo è stato dei padroni di casa grazie al gol di Lookman. Vantaggio meritato per quanto prodotto dai padroni di casa che sono apparsi più brillanti e con la giusta voglia di andare a conquistare il bottino pieno.

Il Bologna però è una grande squadra e tra le sue caratteristiche migliori troviamo la capacità di restare in partita e non mollare mai proprio come successo in casa della Lazio. Anche questa sera i ragazzi di Thiago Motta hanno completato la rimonta e lo hanno fatto con i giocatori più importanti della rosa: parliamo di Zirkzee e Ferguson che nel giro di tre minuti sono stati capaci di ribaltare completamente il match.

Gasperini ha provato a cambiare l’andamento della gara inserendo forze fresche ma il risultato non è stato quello sperato. Sconfitta pesante per i bergamaschi alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Inter. Non il miglior modo per avvicinarsi all’andata degli ottavi di Europa League contro lo Sporting. Una serata amara anche per l’ammonizione di Holm: l’esterno, diffidato, salterà lo scontro diretto contro la Juventus.

Bologna, altra prova di forza: Champions obiettivo concreto

Sesta vittoria consecutiva per un Bologna che non ha nessuna intenzione di fermarsi: i ragazzi di Thiago Motta, dopo un primo tempo non brillantissimo, ha cambiato marcia nella ripresa e in pochi minuti si sono presi la partita. Una prova di forza incredibile da parte dei rossoblù che continuano la corsa verso la prossima Champions League.

Ora per i rossoblù ci sarà l’Inter, un’altra partita che si preannuncia decisamente intensa tra due delle più belle squadre del campionato. A undici giornate dalla fine, il Bologna ha quattro punti di vantaggio sulla Roma quinta e la sensazione è che i rossoblù siano nettamente favoriti per regalarsi un finale di stagione da sogno.

CLASSIFICA Inter* punti 69, Juventus* 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Fiorentina 42, Lazio e Napoli* 40, Torino 37 Monza 36, Genoa* 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

*una partita in meno