HIGHLIGHTS | Bagarre salvezza: blitz Cagliari a Empoli, pari tra Frosinone e Lecce

Pomeriggio intenso in Serie A nei vari scontri salvezza: tre punti pesantissimi per il Cagliari in Toscana, un punto a testa tra Frosinone e Lecce

Situazione che si fa sempre più intricata in zona salvezza, dopo i risultati di oggi pomeriggio. Sei squadre in appena tre punti, dopo la vittoria del Cagliari in casa dell’Empoli e il pari tra Frosinone e Lecce.

Primi tempi piuttosto soporiferi su entrambi i campi, con l’unico lampo realizzato da Cheddira a Frosinone per il vantaggio dei ciociari. Nei secondi tempi succede invece di tutto. Suicidio degli uomini di Di Francesco, con Krstovic che si guadagna un rigore. Cerofolini para il penalty di Rafia, che viene però ripetuto. Calcia quindi Krstovic, il suo tiro sbatte sul palo ed entra rimbalzando sulla schiena del portiere. Il Frosinone ci riprova, ma sbatte sulla traversa con Gelli, vede il gol di Brescianini annullato per fuorigioco millimetrico e spreca almeno tre palle gol incredibili con Kaio Jorge, fermato all’ultimo istante da una paratona di Falcone. Dall’altra parte però anche il Lecce non capitalizza alcune occasioni clamorose. A Empoli, invece, esulta per poco la squadra di casa, che sblocca con Cacace, rete però annullata per fuorigioco. Poco dopo, invece, il Cagliari trova la ripartenza buona con Jankto che insacca in tap-in. I toscani rimpiangono una grande chance per Pezzella in pieno recupero con miracolo di Scuffet e falliscono una chance per allungare in maniera importante sulla zona calda, i sardi sperano ancora.

EMPOLI-CAGLIARI 0-1 – 69′ Jankto

FROSINONE-LECCE 1-1 – 47′ pt Cheddira (F), 61′ aut. Cerofolini (L)

CLASSIFICA Inter* punti 69, Juventus* 57, Milan 56, Bologna* 48, Roma 47, Atalanta* 46, Fiorentina 42, Lazio e Napoli* 40, Torino 37 Monza 36, Genoa* 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

*una partita in meno

A breve gli highlights dei match