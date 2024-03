Gol a tempo scaduto, ma l’arbitro ha già fischiato: caos nel big match

Succede di tutto nel finale di partita: triplice fischio un attimo prima del gol vittoria

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel big match: la palla stava entrando in porta e l’arbitro ha fischiato tre volte.

Finale infuocato tra Valencia e Real Madrid, nell’anticipo della 27esima giornata di Liga. I padroni di casa hanno aperto le marcature al 27′ con un gol di Hugo Duro, per poi trovare il raddoppio appena tre minuti dopo Yaremchuk. Prima dell’intervallo i Blancos hanno riaperto i giochi con Vinicius Junior, in gol su assist di Rodrygo: l’attaccante brasiliano ha esultato mostrando il pugno al cielo, un gesto contro il razzismo dato che lo scorso anno, a maggio, Vinicius fu vittima di insulti razzisti.

Nella ripresa la squadra di Carlo Ancelotti ha cercato con insistenza il gol del pareggio, trovandolo al 76′ ancora con Vinicius Junior, autore di un’altra doppietta. E nel finale è successo di tutto.

Valencia-Real Madrid, l’arbitro fischia la fine prima del gol vittoria

La partita è durata praticamente cento minuti visto il maxi-recupero concesso dall’arbitro Manzano. E proprio nei secondi finali, il Real Madrid aveva trovato il gol della vittoria.

Azione nata su calcio d’angolo con Brahim Diaz a mettere la sfera al centro per Bellingham che di testa impatta bene e insacca la sfera in rete. Proprio in quel momento, l’arbitro ha fischiato tre volte, ponendo fine al match e facendo scattare le polemiche della formazione ospite.

Veementi proteste da parte dei Blancos per la decisione dell’arbitro Manzano: la vittoria sul campo del Valencia, del resto, avrebbe permesso al Real Madrid di portarsi a quota 68 punti, almeno momentaneamente a più nove punti sul secondo posto attualmente occupato dal Girona. Lo stesso Bellingham, in seguito alle feroci proteste, è stato espulso dal direttore di gara e dunque sarà squalificato per la prossima partita di campionato con il Celta Vigo in programma il prossimo 10 marzo.