Terrificante infortunio, lacrime e disperazione in campo

Immagini terrificanti quelle che evidenziano l’infortunio nel big match della Liga tra Valencia e Real Madrid: bruttissimo incidente per Diakhaby

La gravità di quanto accaduto la si capisce subito. Basta dare uno sguardo alle facce di compagni e avversari di Diakhaby subito dopo che Tchouameni, in maniera involontaria, frana addosso al suo ginocchio.

Scene impressionanti sul finire di Valencia-Real Madrid. Modric con le mani tra i capelli, Gaya in lacrime mentre i soccorsi procedevano a prestare le prime cure al calciatore e a portarlo fuori dal campo in barella. Non un intervento semplice, durato diversi minuti con lo staff medico del Valencia che ha dovuto tenere ferma la gamba del calciatore mentre veniva portato fuori dal campo in barella.

Un infortunio serio, in attesa di capire cosa diranno gli inevitabili accertamenti medici ai quali il calciatore si sottoporrà nelle prossime ore. Resta lo sgomento per quanto accaduto sul terreno di gioco, al di là delle polemiche per alcune decisioni arbitrali: la speranza è che per Diakhaby l’entità dell’infortunio possa non essere così grave come è sembrata a tutti fin dal momento dell’impatto.