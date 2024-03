Zidane ha detto ‘no’: la Juve può ancora sperare

Zidane rifiuta la proposta: un segnale importante per la Juventus che può ancora sperare

Un mercato allenatori che si animerà notevolmente alla fine della stagione, ma alcune situazioni sono già caldissime. Perché tanti top club come Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco hanno già ufficializzato il cambio allenatore.

O meglio, non il cambio, ma hanno confermato come le attuali guide tecniche non proseguiranno la loro avventura nella prossima stagione. Tanti altri club potrebbero intraprendere lo stesso percorso. Certamente lo farà il Napoli, che dovrà scegliere un nuovo allenatore, ma potrebbero farlo, tra le altre, anche Milan, Manchester United e Juventus. E proprio in ottica Juventus (ma non solo) si è parlato di un possibile ritorno in bianconero di Zinedine Zidane.

Zidane rifiuta il Manchester United, speranze per la Juventus

Non molto tempo fa, un amico del tecnico transalpino ha aperto le porte ad un possibile ritorno alla Juventus, ma anche ad un club come il Bayern Monaco.

Complicato invece che Zidane possa accettare una proposta inglese. E le conferme arrivano anche dal giornalista di ‘Sky Sports Uk’ Peter Hall, che ha sottolineato come non ci siano possibilità di un approdo di Zidane sulla panchina del Manchester United. Il club inglese non è soddisfatto del rendimento di ten Hag. La prematura uscita dall’Europa e anche la rinuncia alla lotta al titolo non è stata gradita dalla proprietà. Ecco perché il club inglese potrebbe quindi cambiare la propria guida tecnica nella prossima stagione. E Zidane è uno dei papabili candidati. Una pista che però sembra già complicarsi in partenza, viste le volontà dell’allenatore francese.

Un segnale per la Juventus, che però dovrebbe nel caso prima separarsi da Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano è sotto contratto sino al 2025 con i bianconeri. Solo poco tempo fa però, Giuntoli ha chiuso ad una possibile partenza di Allegri, sottolineando come la società e il tecnico stiano pianificando il futuro insieme e come la società sia soddisfatta del lavoro del mister livornese.