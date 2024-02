Juventus, Giuntoli promuove Allegri: “Programmiamo il futuro insieme”

Juventus, sguardo al futuro: Allegri promosso da Giuntoli, che apre al rinnovo

Un futuro da programmare insieme. Prima del match tra Juventus e Frosinone, Cristiano Giuntoli ha parlato anche e soprattutto del futuro di Massimiliano Allegri alla guida del club bianconero.

Intervistato da ‘Sky Sport’, il dirigente bianconero ha parlato di obiettivi e futuro. “Il mister ha fatto 54 punti assieme ai ragazzi. Giusto continuare su questa strada per centrare l’obiettivo stagionale, che è il ritorno in Champions. Dobbiamo lavorare a testa bassa per questo obiettivo”. Una stagione positiva dunque se il club dovesse rientrare tra le prime quattro: “Assolutamente sì, siamo contenti del lavoro fatto anche con i giovani. Il lavoro che sta svolgendo il mister è grandissimo soprattutto in ottica prospettica”.

Poi sul futuro di Allegri: “Noi siamo molto contenti di lui e lui è molto contento di essere alla Juventus. Noi vogliamo tenerlo e lui vuole restare. Il rinnovo? A tempo debito ci siederemo e programmeremo il futuro”.