Pioli, che sofferenza col suo passato: quel dato sulla Lazio riapre la corsa Champions

Pioli, che sofferenza con il suo passato: quel dato contro la Lazio potrebbe riaprire la corsa alla Champions League. Ecco di cosa si tratta

Il big match tra Lazio e Milan aprirà la 27a giornata di Serie A e sarà un nodo cruciale nella corsa alla Champions League. I biancocelesti sono reduci da una pessima sconfitta contro la Fiorentina, mentre il Milan ha pareggiato contro l’Atalanta a San Siro, facendosi raggiungere dal gol di Koopmeiners dopo il ritorno al gol di Leao in campionato.

I rossoneri restano dunque al terzo posto e non corrono particolari rischi, ma la sfida di questa sera non dovrà essere sottovalutata per evitare che le inseguitrici possano farsi avanti. Non solo, il Milan ha la grande occasione di recuperare punti sulla Juventus, impegnata contro il Napoli nel posticipo di domenica sera, e su almeno una tra Atalanta e Bologna che si affronteranno in questo turno.

Discorso praticamente identico si può fare per la Lazio. I biancocelesti sono stati raggiunti proprio dal Napoli, come detto prossimo avversario della Juve, e possono provare a rubare terreno alla Dea o ai rossoblu. Un occhio di riguardo anche a Roma (impegnata con il Monza) e Fiorentina, attesa da una partita delicata contro il Torino non troppo distante.

Pioli, il passato gli costa caro: il dato sulla Lazio e su Sarri

La gara di San Siro potrebbe riaprire la corsa Champions? Che si tratti di quarto o anche quinto posto, il match dell’Olimpico potrebbe aprire scenari importanti in vista degli ultimi due mesi di campionato e a dimostrarlo sono alcuni dati che riguardano i due allenatori impegnati nella sfida.

Partiamo proprio da Stefano Pioli, che non ha un trascorso così positivo con il suo passato. Contro la Lazio, infatti, ha sì ottenuto 9 vittorie, ma sono ben 11 le sconfitte in 24 precedenti, anche se negli ultimi 10 incroci ha perso solamente per due volte. Una speranza in più per i rossoneri, che però non dovranno sottovalutare la gara.

La Lazio, infatti, solo un anno fa, ha battuto il Milan per 4-0, estromettendo definitivamente i rossoneri nella corsa alle primissime posizioni in classifica. Mentre Sarri? L’attuale tecnico biancoceleste, in 20 precedenti, ha uno score di 7 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Un equilibrio totale, anche se i successi principali sono arrivati negli anni del Napoli.

Tra i due allenatori sono 19 i match passati, sono 9 le vittorie di Pioli, 3 i pareggi e 7 i successi di Sarri. Anche in questo caso un sostanziale equilibrio che rende la gara di questa sera ancora più equilibrata e che potrebbe dare speranze alla Lazio di riaprire una corsa Champions sempre più intensa.