Infortunio in allenamento, salta Napoli-Juve: il comunicato UFFICIALE

Reduce dal successo di Reggio Emilia, il Napoli questa mattina ha ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri iniziano a lavorare in vista della delicata sfida con la Juventus in programma domenica sera al ‘Maradona’ e valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Reggio Emilia sono stati impegnati in lavoro di scarico” fa sapere il club azzurro nel report ufficiale dell’allenamento odierno durante il quale “gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione in palestra, riscaldamento in campo col pallone e partitina a campo ridotto”.

Brutte notizie per mister Francesco Calzona in vista del big match con la Juventus: il centrocampista svedese Jens Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra.

Il giocatore classe ’99 – dunque – salterà sicuramente la partita con la Juventus, ma non solo. Rischia di non esserci anche contro il Torino e soprattutto la sfida di ritorno di Champions League contro il Barcellona in programma il prossimo 12 marzo. Con la Juventus non ci sarà neanche Ngonge: questa mattina solo lavoro personalizzato in palestra per l’ex Verona, già assente nelle ultime uscite.

