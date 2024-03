Inter, altro che Lautaro Martinez: è lui l’indispensabile per Inzaghi

Lautaro, nonostante un rendimento strepitoso, non è il giocatore indispensabile per Inzaghi che non può rinunciare ad un altro elemento

L’Inter, nel recupero contro l’Atalanta, ha vinto quattro a zero mettendo una bella ipoteca sullo scudetto: i nerazzurri infatti hanno dodici punti di vantaggio sulla seconda a dodici giornate dalla fine. Un divario che i ragazzi di Inzaghi potranno gestire nel migliore dei modi con l’obiettivo Champions nel mirino: tornare in finale non sarà semplice ma Lautaro e compagni hanno tutte le potenzialità per essere una grande protagonista anche nella massima competizione internazionale.

L’attaccante argentino è uno dei grandi protagonisti dell’Inter: capocannoniere del campionato e più di cento gol in Serie A con la maglia nerazzurra. Un giocatore di cui è impossibile fare a meno come dimostra il minutaggio che sta avendo in questa stagione. Nella rosa di Inzaghi però sembra esserci chi è ancora più importante.

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha voluto parlare proprio dell’elemento realmente fondamentale all’interno della rosa nerazzurra. “Il calciatore insostituibile per Inzaghi? Sicuramente Mkhitaryan, infatti il mister non ci rinuncia mai”. L’ex Roma, dal punto di vista tattico, è indispensabile per il modulo dell’Inter: abile nelle due fasi di gioco è quella mezzala in grado di cambiare il corso del match in qualsiasi momento. All’interno della partita è molto difficile vedergli sbagliare la gestione di un pallone e questo certifica sia la sua incredibile qualità tecnica sia la sua intelligenza tattica.

Inter, obiettivo Champions: “Speriamo in un quarto con la Lazio”

Quanto fatto in campionato ha trasformato la Champions in un reale obiettivo per l’Inter di Inzaghi. La strada per la finale è ancora lunga e non mancheranno gli ostacoli a partire dal ritorno con l’Atletico Madrid, partita completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto a San Siro e decisa da un gol di Arnautovic.

Servirà una grande Inter per passare il turno ma i nerazzurri hanno tutte le qualità per fare novanta minuti ad altissimo livello. In caso di passaggio del turno, i ragazzi di Inzaghi troveranno un grande avversario nei quarti di finale. Biasin ha le idee piuttosto chiare su chi vorrebbe affrontare: ” Mi piacerebbe un bel quarto di finale di Champions tra Lazio e Inter: speriamo!”.

Sarebbe una sfida importante per il calcio italiano perché vorrebbe dire avere, sicuramente, una squadra in semifinale. L’eventuale doppio confronto favorirebbe i nerazzurri considerando soprattutto i precedenti stagionali che hanno visto imporsi i ragazzi di Inzaghi. In Supercoppa la vittoria dell’Inter è stata piuttosto netta. Al momento, in ogni caso, è solo una speranza: le due squadre devono prima superare gli ostacoli Atletico Madrid e Bayern Monaco.