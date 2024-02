HIGHLIGHTS | Quarto poker consecutivo, l’Inter stordisce anche l’Atalanta e vola a +12 sulla Juve

Da pochi istanti si è chiuso il match di San Siro tra Inter e Atalanta: gli uomini di Inzaghi si sono imposti con un perentorio 4-0 grazie alle reti di Darmian, Lautaro Martinez e Dimarco prima del sigillo finale di Frattesi

Inter bella da impazzire. Per la quarta volta consecutiva in campionato i nerazzurri rifilano quattro gol all’avversaria (questa volta la malcapitata è l’Atalanta), conquistano altri tre punti pesantissimi e portano a dodici i punti di distanza sulla Juventus seconda. Dopo le reti di Darmian e Lautaro Martinez che avevano stappato la partita, nella ripresa sono arrivate anche le firme di Dimarco e Frattesi.

Dominio totale dell’Inter, dicevamo. E pensare che nei primi minuti di gioco era stata l’Atalanta a rendersi più pericolosa, facendosi viva dalle parti di Sommer soprattutto con De Ketelaere. L’attaccante belga era anche riuscito a trovare il gol, che è però stato giustamente annullato dall’arbitro Colombo dopo un controllo Var per il tocco di braccio di Miranchuk. Svegliatasi dopo il primo schiaffo, l’Inter mette la quinta e comincia a mulinare il suo calcio.

Dopo un paio di occasioni non concretizzate è Darmian a sbloccare la gara, capitalizzando al massimo un’uscita non perfetta di Carnesecchi. A pochi minuti dal duplice fischio Lautaro Martinez si mette in proprio e con una conclusione a fil di cotone di sinistro firma il raddoppio. Nella ripresa il “Toro” sbaglia un rigore, ma sulla ribattuta è il solito Dimarco a fare 3-0. Da poco entrato, Frattesi suggella il poker definitivo ma è costretto ad uscire per una contrattura all’adduttore. Non basta per rovinare la festa di un’Inter che diverte e fa divertire: a metà febbraio i nerazzurri sono già a più dodici sulla seconda.

CLASSIFICA Inter punti 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio e Napoli 40, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13.