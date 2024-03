Buffon-Roma, retroscena svelato in diretta: “Ci è mancato pochissimo” – VIDEO

Quella volta che Gianluigi Buffon stava per vestire la maglia della Roma nel campionato italiano di Serie A: ecco il retroscena di Silvano Martina, suo storico procuratore, ai microfoni di ‘TiAmoCalciomercato’ in onda su Tvplay tutti i giorni dal lunedì al venerdì

Gianluigi Buffon è senza dubbio uno dei portieri più grandi della storia del calcio mondiale. L’ex portierone, partito dal Parma, si è consacrato con la maglia della Juventus con la quale ha vinto scudetti, Coppe Italia, Supercoppe Italiane e, nel 2006, si è laureato campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi.

Un uomo che ha fatto la storia del nostro calcio e quella della Vecchia Signora, le cui parate sono diventate leggenda, ma che, nel 2013, ha vissuto una sliding doors incredibile della propria carriera. Silvano Martina infatti, suo storico procuratore, ai microfoni di ‘TiAmoCalciomercato’ in onda tutti i giorni su TvPlay ha parlato così di quel periodo storico della vita di Gigi Buffon: “Ci è mancato pochissimo che Buffon venisse alla Roma nel 2013, era in scadenza tra l’altro. Lui nella Juve è stata una leggenda e stava bene dov’era. Molte squadre lo avrebbero voluto anche a 40 anni. L’Arabia Saudita sarebbe stato un problema per la famiglia e dopo tanti sacrifici stavolta ha rinunciato lui”.

Buffon poteva essere della Roma: il retroscena in diretta del suo agente

Le parole di Silvano Martina hanno avuto un grandissimo eco nelle ultime ore e fatto sognare i tifosi giallorossi di quello che poteva essere.

Sì perché in quegli anni Buffon era ancora ai massimi livelli del calcio mondiali nonché uno dei leader assoluti della Juventus super vincente targata Antonio Conte.

Silvano Martina, storico agente del numero uno italiano, ha raccontato un clamoroso retroscena ai microfoni di TiAmoCalciomercato in onda su Tvplay

Martina poi ha parlato anche di paragoni e confronti, anche con Donnarumma, attualmente portiere titolare della Nazionale italiana di Luciano Spalletti: “Personalmente credo che Donnarumma sia un fenomeno, però tutte queste conclusioni e paragoni con Buffon vanno fatte quando smetterà. Gigi è stato il numero uno per anni e non sbagliava quasi mai. Per me è il miglior portiere di tutti i tempi ad oggi”.