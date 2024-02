Martina a TvPlay: “Buffon-Donnarumma, vi spiego il confronto. Ecco chi dovrebbe prendere Carnesecchi”

Donnarumma resta il titolare della Nazionale italiana: lo storico agente di Buffon, Silvano Martina, non ha dubbi

L’Italia continua a sfornare portieri: Vicario e Carnesecchi potrebbero insidiare Donnarumma che però resta il titolare della Nazionale italiana.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay durante la trasmissione ‘Ti amo calciomercato’, l’ex portiere e storico agente di Gigi Buffon Silvano Martina, ha fatto una panoramica sui portieri italiani e in generale su quelli maggiormente in mostra in Serie A. Partendo da Svilar, rivelazione della Roma di Daniele De Rossi: “Lo vidi giocare giovanissimo e mi era piaciuto” ha dichiarato Martina che ammette: “Non lo conosco così bene, ma sta dimostrando personalità e qualità. Credo sia messo bene per avere una maglia da titolare nella Roma del futuro”.

Sul portiere italiano emergente, Martina non ha dubbi: “Il più forte in assoluto tra i giovani per me è Carnesecchi”. Non c’è solo l’estremo difensore dell’Atalanta: “Di Gregorio sta facendo una stagione eccezionale, anche Falcone ha un ottimo rendimento, ma penso che giocare nel Lecce sia una cosa e giocare nella Roma sia un’altra, sicuramente è da monitorare. Se fossi nella proprietà della Roma però se devo fare un investimento prendo Carnesecchi”.

Portieri e Nazionali, il pensiero di Martina

Sul portiere della Nazionale, Martina è sicuro: “Donnarumma è avanti su tutti, anche se Vicario sta facendo una grande stagione”. Occhio anche a Meret che “nonostante qualche infortunio di troppo è l’unico altro che può essere messo in competizione con Donnarumma”.

Storico agente di Buffon, Martina rivela: “Credo che Donnarumma sia un fenomeno, però tutte queste conclusioni e paragoni con Buffon vanno fatte quando smetterà. Gigi è stato il numero uno per anni e non sbagliava quasi mai. Per me è il miglior portiere di tutti i tempi ad oggi”. E a proposito di Buffon: “Ora sta facendo il master per lo sport, ma non lo sa ancora nemmeno lui quello che farà. Forse farà il direttore sportivo, ma io gli ho consigliato di pensare anche alla strada da allenatore”.