PAGELLE E TABELLINO INTER-ATALANTA 4-0: Toro scatenato, Koopmeiners stecca

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Atalanta, match del Meazza valido per il recupero della 21° giornata del campionato di Serie. La capolista sul velluto: Lautaro trascinatore, Inzaghi a +12 sulla Juve

L’Inter non si ferma e annichilisce anche l’Atalanta nel recupero della 21° giornata di Serie A. Spettacolo al Meazza con Lautaro Martinez a trascinare la capolista di Inzaghi.

Il Toro segna e fa segnare, sbagliando anche un rigore: lesto sulla ribattuta Dimarco a firmare il tris. Darmian è una garanzia e firma il vantaggio, il neo-entrato Frattesi cala il poker. L’ex centrocampista del Sassuolo è l’unica macchia ed esce dopo pochi minuti per un problema muscolare. Difesa dell’Atalanta disastrosa, notte da incubo per Djimsiti. Stecca anche l’atteso Koopmeiners, de Ketelaere ci prova ma si spegne presto.

INTER

Sommer 6

Pavard 6,5

De Vrij 7

Bastoni 7

Darmian 7 (46′ Dumfries 7)

Barella 7

Asllani 6

Mkhitaryan 7 (61′ Frattesi 7; 73′ Klaassen 6)

Dimarco 7,5 (68′ Carlos Augusto 6,5)

Arnautovic 6

Lautaro Martinez 8 (68′ Sanchez 6,5)

Allenatore: Inzaghi 8 – Gol, spettacolo e +12 sulla Juventus. Un’Inter ai limite della perfezione anche nel recupero di San Siro, schiantata l’Atalanta che tre giorni fa aveva fermato sul pareggio i cugini del Milan. Marcia da record: sognare anche la Champions non è proibito con lo scudetto in cassaforte. La stella è Inzaghi.

TOP Inter: Lautaro Martinez 8 – La standing ovation di San Siro e l’abbraccio al cambio di mister Inzaghi dicono tutto. Centravanti totale e poco importa l’errore dal dischetto. Segna e gioca con per la squadra, probabilmente solo Haaland al momento gli tiene testa. Viaggia a medie vertiginose: Toro scatenato.

FLOP Inter: Arnautovic 6 – Si muove tanto ma conclude poco. Ammira le gesta di capitan Lautaro, senza incidere nell’attacco interista. Il sacrificio per i compagni non manca, però poteva sfruttare decisamente meglio l’occasione. Cosa invece che fa Sanchez subentrando al capitano e sfornando l’assist per Frattesi.

ATALANTA

Carnesecchi 4,5

Scalvini 5 (58′ Hien 5)

Djimsiti 4

Kolasinac 4,5 (58′ Bakker 5)

Hateboer 4,5

Pasalic 4,5

Ederson 5

Zappacosta 5

Koopmeiners 4,5 (58′ Adopo 5)

Miranchuk 4,5 (58′ Lookman 5)

De Ketelaere 5,5 (76′ Toure SV)

Allenatore: Gasperini 4,5 – L’Atalanta si sceglie subito come neve al sole alle prime difficoltà. E un pizzico di sfortuna sugli episodi arbitrali non è una scusante. Stecca l’esame del nove: nello scontro Champions nella tana del Bologna servirà un’altra Atalanta.

TOP Atalanta: De Ketelaere 5,5 – Almeno lui ci prova, San Siro lo stuzzica a dovere. Il braccio galeotto di Miranchuk gli toglie la zampata del vantaggio. La squadra lo assiste poco e nella ripresa non punge.

FLOP Atalanta: Djimsiti 4 – La difesa dell’Atalanta è in bambola, lui ne combina di tutti i colori. Lautaro lo svernicia: notte da incubo e da dimenticare in fretta.

Arbitro: Colombo 5,5

Il tabellino di Inter-Atalanta: pendolino Dimarco, Djimsiti da incubo

INTER-ATALANTA 4-0

26′ Darmian: 46′ Lautaro Martinez; 54′ Dimarco; 71′ Frattesi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian (46′ Dumfries), Barella, Asllani, Mkhitaryan (61′ Frattesi; 73′ Klaassen), Dimarco (68′ Carlos Augusto); Arnautovic, Lautaro Martinez (68′ Sanchez). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Miranchuk; de Ketelaere. A disposizione: Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Holm, Ruggeri, de Roon, Scamacca. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Colombo (sez. Como)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Darmian (I), Ederson (A), Djimsiti (A), Hien (A), Bakker (A), Lookman (A)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 5′; spettatori 71.477