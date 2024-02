Inzaghi si dispera (malgrado il poker): infortunio e doppia assenza col Genoa

L’Inter sul velluto nel recupero di campionato contro l’Atalanta: Simone Inzaghi non può però sorridere completamente dopo la sfida di San Siro

Due macchie nella goleada (l’ennesima) dell’Inter contro l’Atalanta nel recupero di campionato di questa sera al Meazza.

Dura infatti appena 12 minuti la partita di Davide Frattesi, subentrato al 16′ del secondo tempo a Mkhitaryan. Il tempo di andare ancora a segno dopo la trasferta di Lecce, staccando più in alto di tutti sulla pennellata su punizione di Sanchez. Dopo l’esultanza per il poker interista e la ripresa del gioco l’ex Sassuolo si è rivolto però verso la panchina, mimando il gesto del cambio. Frattesi lascia così il posto al 73′ a Klaassen, toccandosi la gamba destra dopo un breve confronto a bordocampo con Simone Inzaghi. Il centrocampista della Nazionale dai primi riscontri ha rimediato una contrattura muscolare all’adduttore della coscia e nei prossimi giorni ci saranno nuovi accertamenti per valutare i tempi di recupero.

Grazie alla presenze di Lecce per Frattesi si era materializzato col riscatto obbligatorio con l’Inter e Inzaghi adesso incrocia le dita e spera di non perderlo per lungo tempo. Difficile che Frattesi sia disponibile contro il Genoa nel posticipo di lunedì, dove non ci sarà sicuramente Bastoni: il difensore ed ex della sfida era diffidato e con il giallo rimediato nel secondo tempo sarà costretto a saltare l’impegno contro i ‘Grifoni’ di Giardino.